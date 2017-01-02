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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Чоловік, якого підстрелив Пашинський, бив свою дружину, – Геращенко

18:58, сьогодні 2413 Читать новость на русском
Антон Геращенко
Антон Геращенко / Центр новин

Чоловіка, якому прострелив ногу нардеп Сергій Пашинський, притягували до відповідальності за побиття дружини.

Про це розповів нардеп, радник голови МВС Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Ну а якщо ця людина могла побити власну дружину, уявіть собі, якою була його реакція на зауваження про те, що не дуже правильно ставити автомобіль без габаритів на проїжджій частині,
– сказав нардеп.

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Нагадаємо, 31 грудня увечері в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.

Теги: Сергій Пашинський Україна Антон Геращенко
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