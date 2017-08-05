Чоловік Єлизавети ІІ провів останню офіційну зустріч перед пенсією

Королівська пенсія. 96-річний чоловік королеви Великої Британії принц Філіп цього тижня офіційно відходить від виконання обов'язків.

Про це повідомило ВВС.

Наостанок чоловік Єлизавети ІІ зустрівся з морськими піхотинцями, які повернулися з благодійного марафону Global Challenge. Тепер для Філіпа більше не плануватимуть окремих церемоній. Проте він, як і раніше, може супроводжувати свою дружину на всіх офіційних заходах. Звісно, якщо сам того захоче.

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Уже порахували, що за 65 років публічного життя герцог Единбурзький був на понад 22 тисячах зустрічах і виголосив понад 5 тисяч промов. Уже на пенсії він разом з королевою святкуватиме платинове весілля.

У Великій Британії принца Філіпа люблять. Перш за все через відданість королівству і чудове почуття гумору.