Чоловік Єлизавети ІІ провів останню офіційну зустріч перед пенсією

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Королівська пенсія. 96-річний чоловік королеви Великої Британії принц Філіп цього тижня офіційно відходить від виконання обов'язків.
Про це повідомило ВВС.
Наостанок чоловік Єлизавети ІІ зустрівся з морськими піхотинцями, які повернулися з благодійного марафону Global Challenge. Тепер для Філіпа більше не плануватимуть окремих церемоній. Проте він, як і раніше, може супроводжувати свою дружину на всіх офіційних заходах. Звісно, якщо сам того захоче.
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Уже порахували, що за 65 років публічного життя герцог Единбурзький був на понад 22 тисячах зустрічах і виголосив понад 5 тисяч промов. Уже на пенсії він разом з королевою святкуватиме платинове весілля.
У Великій Британії принца Філіпа люблять. Перш за все через відданість королівству і чудове почуття гумору.