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Чоловік жорстоко побив журналістку і її подругу в Києві

19:44, сьогодні 14419 Читать новость на русском
За словами журналістки, саме цей чоловік сильно її побив
За словами журналістки, саме цей чоловік сильно її побив / Фото з Facebook

В одному з нічних клубів Києва чоловік сильно побив журналістку Анастасію Кошман та її подругу за зауваження, що він зайшов у жіночий туалет.

Як розповіла Кошман у Facebook, інцидент стався пізно увечері 20 січня.

"На фото Цимбал Сергій Анатолійович, 1974 року народження. Цей чоловік не адекватний! Вчора він жорстоко мене побив. Бив ногами, поки я лежала на підлозі! Не хочу щоб подібне трапилося з кимось! Слідчий сказав, що це вже не перший випадок , він регулярно б'є незнайомих дівчат! Будь ласка, будьте обережні! І нехай цього покидька знають всі в обличчя!" – написала вона.

За словами журналістки, випадок стався у клубі, коли чоловік зайшов у жіночу вбиральню.

Я сказала йому що це дамські кімната, що чоловіча поруч, він м'яко кажучи не захотів виходити. Почав кричати, що дівчата ходять в їхній туалет, то і йому можна сюди...Обмінялися "люб'язностями"... Далі він просто схопив мене за волосся і почав бити. Моя подружка стала між ним і мною, за що отримала також по голові! Кинув її і повернувся до мене... Продовжив бити. Якось так!
– розповіла Кошман у коментарі до свого посту.

Теги: Україна Кримінал Київ журналісти
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