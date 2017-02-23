Чоловік зґвалтував школярку: каже, що стосунки були добровільними

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про те, що 21-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчину, з якою познайомився в інтернеті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що про інцидент поліцію повідомила мама дівчинки.

Жінка стверджує, що побачила на сторінці у соціальній мережі переписку 12-річної дитини із друзями, де вона розповідала про статеві стосунки із дорослим хлопцем.

Згодом дівчина зізналася, що із хлопцем познайомилася кілька місяців тому, проте їхні стосунки обмежувалися лише перепискою, але кілька днів тому молодик запросив дівчину на побачення.

"За словами потерпілої, спочатку вони прогулювалися вулицями, а потім знайомий запросив її до себе додому. Там вони випили спиртного, після чого хлопець вступив з нею у статеві стосунки", – розповів перший заступник начальника Дніпровського управління поліції Олександр Стахівський.

Зауважимо, що правоохоронці все ж затримали місцевого жителя за місцем проживання.

Під час спілкуванні із правоохоронцями він не заперечував знайомство із дівчиною, яка приховала свій справжній вік, та додав, що під час зустрічі їхні стосунки були добровільними.

Додамо, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі призначено судово-медичну експертизу, за висновком якої слідчі нададуть остаточну правову кваліфікацію події. Досудове розслідування триває.

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