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Чому Ахметов втратив Донбас: думка журналіста

19:47, сьогодні 152 Читать новость на русском
Рінат Ахметов
Рінат Ахметов / "Медуза"

Головна жертва експропріації підприємств на Донбасі – український олігарх Рінат Ахметов.

Так вважає відомий журналіст Сергій Руденко, пише DW.

За 20 років він створив в Україні цілу бізнес-імперію зі штаб-квартирою на сході країни. Це Ахметов був одним з основних спонсорів Партії регіонів і фінансистом виборчих кампаній Віктора Януковича. Це люди Ахметова на початку 2014 року були причетними до підтримки сепаратистських рухів на Донбасі. "Король" Донбасу завжди намагався грати свою політичну гру та навряд чи припускав, що наприкінці цієї гри втратить частину підприємств. Не допомогло йому і те, що до "націоналізації" Ахметов посилав гуманітарну допомогу жителям непідконтрольного Києву Донбасу,
– наголошує він.

За його словами, є кілька версій того, чому Кремль – саме він, а не лідери сепаратистів – вирішив "націоналізувати" бізнес Ахметова.

Одна з них – олігарх як один з акціонерів "Опозиційного блоку" відмовився ділитися впливом в партії з кумом Путіна – Віктором Медведчуком. Так це чи ні – невідомо. Але, очевидно, що великий переділ майна в "ДНР" та "ЛНР" не міг відбутися без участі Медведчука, який зберігає свій вплив в Донбасі,
– підкреслює експерт.

Також журналіст зауважив, що нинішня історія – хороший урок для Ріната Ахметова.

Три роки тому у нього були вибір і досить сил для того, щоб зупинити на сході країни "російську весну". Але Рінат Леонідович вирішив зіграти в свою гру. Після втечі Януковича з України йому потрібні були гарантії безпеки з боку євромайданівців. Він їх, очевидно, отримав. Але назавжди втратив Донбас. Спочатку – територію, на якій панував. А тепер втрачає і підприємства, які там розташовуються,
– підсумовує Руденко.

Читайте також: У Порошенка оголосили про крах олігархічної системи в Україні

Теги: Україна гроші Політика Рінат Ахметов Україна-Росія Віктор Медведчук
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