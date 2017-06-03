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Чому Антикорупційна прокуратура взялася за Льовочкіна: думка експерта

08:02, сьогодні 62 Читать новость на русском
Льовочкіна хочуть зробити більш лояльним?
Льовочкіна хочуть зробити більш лояльним? / 24 Канал

Розслідування Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою інформації щодо незаконного збагачення депутата "Опоблоку" Сергія Льовочкіна виникло не на пустому місці. Якби не було корупції, САП не почала би слідчих дій. Однак досудове розслідування може бути пов’язане з тим, що Порошенко хоче посилити вплив на партії, які контролює Льовочкін, аби зробити його більш поступливішим.

Таку думку сайту "24" висловив директора аналітичного центра "Політика" Микола Давидюк.

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Розслідування САП може означати розрив відносин Порошенка із олігархом Дмитром Фірташем, партнером якого є Льовочкін. Також – з метою посилення впливу на партії, які контролює Льовочкін, щоб зробити його більш поступливішим. Це може бути пов’язане з більш вільною політичною грою Віталія Кличка, якого пов’язують з Фірташем. А президент перед виборами хоче мобілізувати своїх старих політичних партнерів,
– говорить експерт.

За словами Давидюка, Порошенку постійно закидають, що проти окремих депутатів проводиться розслідування, а щодо впливових представників "Опоблоку" – ні. Тому це розслідування – спроба частково зіграти на електорат.

Хоча, як наголошує політолог, це ще не обвинувачення, а лише перевірка джерел збагачення Льовочкіна. І докази незаконного збагачення детективи САП можуть і не знайти. Льовочкін обережний і добре вміє обходити український закон.

"Це може бути певний посил групі Фірташа-Льовочкіна, але не й не виключені якісь фінансові питання Порошенка. Але тема буде спекулятивною, враховуючи медійний ресурс Льовочкіна. І він буде розігрувати, що це тиск на опозиційного депутата. Однак треба розділяти опозиційність і корупцію", – наголошує Микола Давидюк.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 гривень доходів за 2016 рік.

Теги: Україна Політика САП Сергій Льовочкін Дмитро Фірташ Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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