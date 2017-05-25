Чому антикорупційна спецоперація співпала зі звітом Луценка у Раді: пояснення Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконує, що найбільш масштабна спецоперація із затримання екс-податківців і звіт генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді – випадковість.

Про це він заявив у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

За словами Арсена Авакова, масштабна операція включала чимало фактів, в тому числі й те, що всі із затриманих були в Україні.

"Ми не могли терпіти", – заявив Аваков.

#Аваков: Спецоперація випадково співпала із звітом генпрокурора у парламенті pic.twitter.com/NAoqOXhhc2 — 24 канал (@24tvua) 25 травня 2017 р.

Окрім того, він заявив, що якби це було погоджено з Юрієм Луценком, то генпрокурор включив би тоді трансляцію затримання у парламенті.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



У той же час генеральний прокурор Юрій Луценко звітував перед депутатами у Раді.