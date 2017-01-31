Чому Авдіївка така важлива для бойовиків – версія політолога

Промзона Авдіївки має стратегічне значення як для України, так і для бойовиків так званої "ДНР".

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, в коментарі російському телеканалу "Дождь".

Він пояснив, що в разі серйозної ескалації місто може стати плацдармом для наступу на Донецьк.

Окрім того, важливу роль відіграє коксохімічний завод, розташований в Авдіївці. Для бойовиків – це ласий шматок. В свою чергу, українська армія не може допустити, щоб ще один великий промисловий об'єкт перейшов під контроль терористів.

"Ще однією причиною відновлення військових дій після перемир'я на початку року може бути візит Порошенка до Німеччини та спроба невизнаних республік надати таким чином тиск на президента. Теорія багато в чому конспірологічна, але обговорювана", – сказав політолог.

Нагадаємо, нардеп Семен Семенченко вважає, що атаки бойовиків в районі Авдіївки повністю пов'язані з блокадою торгівлі з окупованою територією. Також він не виключає, що роль могла відіграти і поїздка Порошенка до Німеччини та переговори з канцлером Ангелою Меркель.