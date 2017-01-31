19:31
31 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова любов кримської Няші. Показовий бойкот російського гімну
Вєсті Кремля
22:37, 30 січня
Вєсті.UA. Секретні звички Гонтарєвої. Як виглядає ідеальний президент України
Вєсті.UA
19:23, 30 січня
Як чиновники грабували екологію: хитромудрі схеми дерибану грошей Кіотського протоколу
ЦРУ
22:36, 26 січня
Випуск новин за 18:00: Рада Європи розгляне загострення ситуації в Авдіївці
Випуск новин
19:08, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Чому Авдіївка така важлива для бойовиків – версія політолога

14:56, сьогодні 5520 Читать новость на русском
Авдіївка і коксохімічний завод мають стратегічне значення
Авдіївка і коксохімічний завод мають стратегічне значення / segodnya.ua

Промзона Авдіївки має стратегічне значення як для України, так і для бойовиків так званої "ДНР".

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, в коментарі російському телеканалу "Дождь".

Він пояснив, що в разі серйозної ескалації місто може стати плацдармом для наступу на Донецьк.

Окрім того, важливу роль відіграє коксохімічний завод, розташований в Авдіївці. Для бойовиків – це ласий шматок. В свою чергу, українська армія не може допустити, щоб ще один великий промисловий об'єкт перейшов під контроль терористів.

"Ще однією причиною відновлення військових дій після перемир'я на початку року може бути візит Порошенка до Німеччини та спроба невизнаних республік надати таким чином тиск на президента. Теорія багато в чому конспірологічна, але обговорювана", – сказав політолог.

Нагадаємо, нардеп Семен Семенченко вважає, що атаки бойовиків в районі Авдіївки повністю пов'язані з блокадою торгівлі з окупованою територією. Також він не виключає, що роль могла відіграти і поїздка Порошенка до Німеччини та переговори з канцлером Ангелою Меркель.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Авдіївка АТО
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Машину лідера "Азову" обстріляли в Харкові
 2 грудня 2016 , 19:40
Дивлячись на е-декларації чиновників, гривні вірити не варто, – ЗМІ
 1 листопада 2016 , 18:19
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук