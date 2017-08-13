10:06
13 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Небезпечна пожежа в Росії. Попередження ДСНС
Випуск новин
22:06, 12 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Чесна політика
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому Балчун не зміг реформувати "Укрзалізницю"

Чесна політика 10:00, сьогодні 32 Читать новость на русском

Рік керівництва "Укрзалізницею" з Войцехом Балчуном пов’язували з надіями, але він подав у відставку після багатомісячного конфлікту з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Немає людей, яким не довелося користуватися українською залізницею. Вона нереформована, корумпована, некомфортна, і часом нагадує 19 століття. "Укрзалізниця" – це держава в державі. Вона є джерелом безпробудної корупції, з якої потім фінансуються не лише продажні чиновники, але і політики. Українська залізниця чи не єдина в світі, в якої є не тільки свої війська, газети або лікарні, але і своя політична партія, створена за часів Георгія Кірпи.

І польський менеджер Балчун виявився не готовий до бою в умовах корупційного шторму. Перший тривожний дзвоник для нього пролунав на початку його роботи, ще 1 червня 2016 року.

Читайте також: "Договорняки" Порошенка: найцікавіші оборудки, схеми та махінації президента

Тоді на засідання уряду винесли питання про затвердження нового складу правління "Укрзалізниці " через прихід польської команди. Проект постанови підготували Міністерство інфраструктури, і він передбачав виведення з керівного органу компанії такого собі Сергія Михальчука. Людини з найближчого оточення братів Дубневичів, які багато років є бенефіціарами корупційних схем на "УЗ".

Але під час розгляду питання прем’єр-міністр Гройсман виключив Михальчука зі списку осіб, які потрапляють під звільнення. Згодом за нової команди в "Укрзалізниці " люди Дубневича тільки зміцнилися на позиціях. Вони очолили Департаменти корпоративного управління (Єлизавета Пушко-Цибуляк) та Департаменту будівель та споруд (Максим Міняйло).

Кейс Дубневичів – типовий випадок конфлікту інтересів. Молодший з братів, Ярослав, очолює транспортний комітет парламенту і одночасно заробляє на цій сфері. Те, як можна капіталізуватися на владі, легко відстежити завдяки офіційним даним 2013-2015 років щодо закупівлі прокладок і скріплень для "Укрзалізниці ".

У останній рік правління Януковича тут "годувався" друг покійного молодшого сина Януковича, колишній депутат-регіонал Вілен Шатворян. Близька до нього компанія "Євроінвестстрой" поставила прокладок і скріплень на 48 мільйонів гривень. У 2014 році в Україні міняється влада, люди гинуть на Майдані, але в політиці відбувається лише зміна "смотрящих ".

Читайте також: Чому Міністерство економіки під керівництвом Кубіва захищає корупційні інтереси

У 2014 році регіонал Шатворян встигає освоїти 11 мільйонів гривень. Після падіння Януковича з "Укрзалізницею " починає працювати близька до Дубневичів компанія "Експозиція". Вона поставляє ті ж прокладки і скріплення на 103 мільйони гривень. У 2015 році в їх руках зосереджується повноцінна влада. Обсяги постачання виростають в два рази до 173 мільйонів гривень.

Паралельно Дубневичі напрацьовують схему в енергетиці – замість постачання газу населенню виробляли з нього електроенергію та продавали за ринковою ціною. Дубневичі – це гучний, але не єдиний приклад зрощення влади та бізнесу, який в цивілізованих країнах не допускається, бо там діє етичний кодекс державної служби. Окрім Дубневича, на залізниці годується купа народу, пов’язаного з політикою – від Котвіцкого з Аваковим до Палатного з Кононенком.

Після Революції гідності куратором "Укрзалізниці " був глава адміністрації президента Борис Ложкін. Він зі своїм другом-ресторатором Михайлом Бейліним шукали команду для взяття контролю над "Укрзалізницею ". Тоді Ложкін з Бейліним залучили туди Станіслава Лєснікова, який розставив свою вертикаль заступників начальників регіональних залізниць та заступників у центральному департаменті компанії. І Балчуну не вдалося або не захотілося поміняти статус-кво.

Читайте також: Чому насправді Саакашвілі позбавили українського громадянства

Поляками також було провалено роботу в судах. Так, "Укрзалізниця " повністю повернула 780 мільйонів гривень банку Ахметова ПУМБ за кредитами "Донецької залізниці ", яка залишилася на окупованих територіях. В умовах кризи більшість банків погоджувалися на реструктуризацію кредитів або дисконти.

Найбільш поширена корупція на "Укрзалізниці " відбувається під час закупівлі пального. Наприклад, коли тендер на 65 тисяч тонн пального виграла компанія WOG, близька до депутатів Верховної Ради з групи "Воля народу ". Вони запропонували ціну, нижчу за ринкову. Але потім посадовці "Укрзалізниці " та представники WOG тричі укладали додаткові угоди, через що ціна перевищила ринковий рівень. Така ситуація стала предметом розслідування НАБУ.

Якість пасажирських перевезень залізницею жахає. Вони були і залишаються збитковими. Єдиний спосіб для "Укрзалізниці " компенсувати ці витрати – це встановити адекватні тарифи для комерційних перевезень. Але українські олігархи як раніше, так і зараз, платять ціну набагато нижче за ринкову. Наприклад, тарифи за перевезення залізної руди для Ахметова дозволяють йому і далі залишатися олігархом номер один. Ба більше, за рішенням Балчуна значні кошти виділили на розширення пропускної спроможності перегону Комиш-Зоря-Волноваха, яке здійснювали виключно в інтересах металургійних комбінатів Ахметова.

Читайте також: Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі

Апофеозом абсурду на Залізниці можна вважати рішення нового правління вже за Балчуна оголосити тендер на консалтингові послуги щодо "стратегічного розвитку Укрзалізниці " на суму понад три мільйони євро. Тобто він виявився неготовий до роботи попри астрономічну зарплату 400 тисяч гривень на місяць.

Після того, як Балчун піде, з великою долею вірогідності ситуація зависне в повітрі. І це – найвигідніший сценарій для корупціонерів. Тому що в.о. на чолі міністерства або державної компанії – найбільш слухняний виконавець волі своїх старших "товаришів". У них скоро обличчя не будуть влазити в телевізор від корупційних апетитів. Саме тому ми повинні вимагати якнайшвидшого призначення нового повноцінного керівника Укрзалізниці.

Автор: Сергій Лещенко
Теги: Новини України Новини політики Чесна політика Корупція Дубневич Богдан Васильович Дубневич Ярослав Васильович Укрзалізниця Рінат Ахметов гроші Кредит Войцех Балчун
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?
Ольга Черненко 3043
Як старі перевірені кадри Януковича повертаються у владу
сьогодні, 07:30 Як старі перевірені кадри Януковича повертаються у владу
Дмитро Гнап 1005
Как будет выглядеть ядерная война между КНДР и США
12 серпня, 22:01 Как будет выглядеть ядерная война между КНДР и США
Блог Медіа 6576
Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
12 серпня, 19:01 Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
Юрий Касьянов 8778
Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши
12 серпня, 16:12 Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши "старания" могут быть отлично вознаграждены деньгами
Блог Соцмережі 1871
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук