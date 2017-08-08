11:10
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 10:00: Небезпечніша, ніж
Випуск новин
11:06, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Чому байкери та поліцейські провели спільний з'їзд у Львові

10:13, сьогодні 173 Читать новость на русском

У Львові байкери та поліцейські влаштували з'їзд, присвячений безпеці на дорозі. Полісмени показували, як надати першу медичну допомогу, а мотоциклісти – віртуозність на своїх байках.

Смертельне ДТП у вихідні сталося на трасі Київ – Чоп. 29-річний мотоцикліст з Хмельницького не впорався з керуванням при обгоні і потрапив під колеса вантажівки. Від отриманих травм байкер помер на місці.

Читайте також: Водій вийшов відремонтувати тролейбус: легковик збив його насмерть

Аби таких трагедій на дорогах було менше, поліція спільно з байкерами вперше навчала мотобезпеці на спеціальному з'їзді "Мотосейв". Так, інспектори показали, якими мають бути перші дії при ДТП: як правильно зупинити кровотечу, зняти шолом та зробити серцево-легеневу реанімацію.

Такі заходи потрібні для того, щоб нагадувати мотоциклістам правила безпеки, про швидкість, про маневрування, про небезпеку водіння в стані алкогольного сп’яніння і про особисту безпеку,
– сказав інспектор відділу зв’язків з громадськістю Назар Франчук.

А на іншій трасі вправлялися у віртуозному керуванні байками.

Тут все залежить від досвіду катання. Треба намагатися не кидати зчеплення, не "перегазовувати" на поворотах і плавно заходити,
– пояснив мотоцикліст Василь Шимків.

Зазначимо, з початку року в Україні зафіксували 77 ДТП за участю мотоциклів, скутерів та мопедів. Більше половина з них – із потерпілими. П’ятеро мотоциклістів загинули.

Теги: Новини України Поліція Львів Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 7 серпня: смерть відомої волонтерки, втрати на фронті та тривожна заява Турчинова
сьогодні, 08:07 Головні новини 7 серпня: смерть відомої волонтерки, втрати на фронті та тривожна заява Турчинова
8433
Фейкові
сьогодні, 08:03 Фейкові "бійці ЗСУ" – груба робота запарєбріка. І це напружує
Дід Панас 1838
Как война в Украине изменит ход истории
сьогодні, 04:12 Как война в Украине изменит ход истории
Блог Медіа 3414
Спільний спадок
7 серпня, 22:05 Спільний спадок "братніх" народів: чому Україна продовжує мавпувати Росію
Володимир Шередега 1795
Китай
7 серпня, 21:00 Китай "показывает зубы" США и Индии
Іван Яковина 2192
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Міносвіти повідомили важливу новину для абітурієнтів щодо подачі документів
 17 липня , 14:06
Авто в’їхало в газовий модуль на АЗС Київщини: від вибуху загинула людина
 11 липня , 21:56
Суд дозволив провести заочне розслідування стосовно Клименка
1 березня , 09:26
В’язня Кремля Сущенка залишили за ґратами
 14 лютого , 13:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук