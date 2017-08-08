Чому байкери та поліцейські провели спільний з'їзд у Львові

У Львові байкери та поліцейські влаштували з'їзд, присвячений безпеці на дорозі. Полісмени показували, як надати першу медичну допомогу, а мотоциклісти – віртуозність на своїх байках.

Смертельне ДТП у вихідні сталося на трасі Київ – Чоп. 29-річний мотоцикліст з Хмельницького не впорався з керуванням при обгоні і потрапив під колеса вантажівки. Від отриманих травм байкер помер на місці.

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Аби таких трагедій на дорогах було менше, поліція спільно з байкерами вперше навчала мотобезпеці на спеціальному з'їзді "Мотосейв". Так, інспектори показали, якими мають бути перші дії при ДТП: як правильно зупинити кровотечу, зняти шолом та зробити серцево-легеневу реанімацію.

Такі заходи потрібні для того, щоб нагадувати мотоциклістам правила безпеки, про швидкість, про маневрування, про небезпеку водіння в стані алкогольного сп’яніння і про особисту безпеку,

– сказав інспектор відділу зв’язків з громадськістю Назар Франчук.

А на іншій трасі вправлялися у віртуозному керуванні байками.

Тут все залежить від досвіду катання. Треба намагатися не кидати зчеплення, не "перегазовувати" на поворотах і плавно заходити,

– пояснив мотоцикліст Василь Шимків.

Зазначимо, з початку року в Україні зафіксували 77 ДТП за участю мотоциклів, скутерів та мопедів. Більше половина з них – із потерпілими. П’ятеро мотоциклістів загинули.