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Чому чоловікам не варто нервувати: результати дослідників

05:32, сьогодні 1388 Читать новость на русском
Нерви чоловікам ні до чого
Нерви чоловікам ні до чого

Під час здійснення випробувань психологам вдалося з'ясувати, чому чоловікам не можна нервувати.

Слід зауважити, що ініціаторами комплексних дослідів стали співробітники з клінічного центру, розташованого в Англії. Під час проведення експериментів медики зафіксували, що стрес та тривога небезпечні для здоров'я представників сильної статі. За словами фахівців, хлопці, які перебувають в неспокійному стані, більше схильні до онкології.

Згідно зі статистичними даними, чоловіки з відчуттям непозбувної бентеги вмирають від раку в 2 рази частіше, ніж інші хлопці. В процесі проведення досліджень фахівці з Кембріджського університету було задіяно кілька тисяч добровольців. Виявилося, що хлопці, які мають слабку нервову систему, схильні до високого ризику виникнення злоякісних новоутворень.

В ході реалізації випробувань вчені зафіксували взаємозв'язок між онкологічними захворюваннями та психічним станом здоров'я чоловіків.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Джерело: healthyliving
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