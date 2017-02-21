Чому чоловікам не варто нервувати: результати дослідників

Під час здійснення випробувань психологам вдалося з'ясувати, чому чоловікам не можна нервувати.

Слід зауважити, що ініціаторами комплексних дослідів стали співробітники з клінічного центру, розташованого в Англії. Під час проведення експериментів медики зафіксували, що стрес та тривога небезпечні для здоров'я представників сильної статі. За словами фахівців, хлопці, які перебувають в неспокійному стані, більше схильні до онкології.

Згідно зі статистичними даними, чоловіки з відчуттям непозбувної бентеги вмирають від раку в 2 рази частіше, ніж інші хлопці. В процесі проведення досліджень фахівці з Кембріджського університету було задіяно кілька тисяч добровольців. Виявилося, що хлопці, які мають слабку нервову систему, схильні до високого ризику виникнення злоякісних новоутворень.

В ході реалізації випробувань вчені зафіксували взаємозв'язок між онкологічними захворюваннями та психічним станом здоров'я чоловіків.

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