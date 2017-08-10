Чому глава "Укравтодору" отримує 900% надбавок до зарплати: Омелян дав пояснення

Рішення Міністерства інфраструктури про надбавку в обсязі 900% до зарплати в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака є антикорупційним запобіжником.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Що нам краще: мати злодія чи мати нормального фахівця? Однозначно нормального фахівця. І ринкова зарплата є одним із запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про якісь ліві доходи", – сказав Омелян.

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"Ми бачимо, що у випадку з Балчуном висока зарплата не спрацювала. Тепер будуть розслідування, сподіваюсь, вони будуть завершені гучними судовими справами", – додав міністр.

Омелян також запевнив, що Мінінфраструктури обрало шлях надбавок до зарплат, оскільки не має інших необхідних механізмів.

Міністерство інфраструктури ще з самого початку виступило з ініціативою ринкових зарплат керівникам найбільших підприємств України. У випадку "Укравтодору", це державна служба, у нас немає можливості встановити ринкові механізми, тому ми пішли шляхом надбавок,

– пояснив глава міністерства.

"Я вважаю і глибоко в цьому переконаний, що пан Новак – абсолютно якісна людина на своїй посаді. Це колишній міністр інфраструктури з величезним досвідом і в політичний, і в реальній сфері. Він отримує досить низьку зарплату, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, яку він має", – запевнив Омелян.

При цьому він не назвав точної суми, яка на сьогодні виплачується Новаку.

"З мого боку це буде некоректно коментувати. Я можу підтвердити, що у нього зарплата вища, ніж у керівників державних агентств. Це було політичне рішення, яке було прийняте Кабміном, і це була одна з його умов працевлаштування в Україні", – підсумував Омелян.

Нагадаємо, раніше журналіст Сергій Мальнев опублікував документ, який свідчить про те, що главі "Укравтодору" Славоміру Новаку підняли зарплату на 900%.