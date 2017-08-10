20:54
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Нові підрозділи НАБУ. Штраф за неїстівні консерви
Випуск новин
20:36, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому глава "Укравтодору" отримує 900% надбавок до зарплати: Омелян дав пояснення

19:54, сьогодні 790 Читать новость на русском
Омелян пояснив 900% надбавки до зарплати Новака
Омелян пояснив 900% надбавки до зарплати Новака / Фото з вільних мереж

Рішення Міністерства інфраструктури про надбавку в обсязі 900% до зарплати в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака є антикорупційним запобіжником.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Що нам краще: мати злодія чи мати нормального фахівця? Однозначно нормального фахівця. І ринкова зарплата є одним із запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про якісь ліві доходи", – сказав Омелян.

Читайте також: Заробітки Омеляна: стало відомо, яку зарплату отримав міністр у квітні

"Ми бачимо, що у випадку з Балчуном висока зарплата не спрацювала. Тепер будуть розслідування, сподіваюсь, вони будуть завершені гучними судовими справами", – додав міністр.

Омелян також запевнив, що Мінінфраструктури обрало шлях надбавок до зарплат, оскільки не має інших необхідних механізмів.

Міністерство інфраструктури ще з самого початку виступило з ініціативою ринкових зарплат керівникам найбільших підприємств України. У випадку "Укравтодору", це державна служба, у нас немає можливості встановити ринкові механізми, тому ми пішли шляхом надбавок,
– пояснив глава міністерства.

"Я вважаю і глибоко в цьому переконаний, що пан Новак – абсолютно якісна людина на своїй посаді. Це колишній міністр інфраструктури з величезним досвідом і в політичний, і в реальній сфері. Він отримує досить низьку зарплату, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, яку він має", – запевнив Омелян.

При цьому він не назвав точної суми, яка на сьогодні виплачується Новаку.

"З мого боку це буде некоректно коментувати. Я можу підтвердити, що у нього зарплата вища, ніж у керівників державних агентств. Це було політичне рішення, яке було прийняте Кабміном, і це була одна з його умов працевлаштування в Україні", – підсумував Омелян.

Нагадаємо, раніше журналіст Сергій Мальнев опублікував документ, який свідчить про те, що главі "Укравтодору" Славоміру Новаку підняли зарплату на 900%.

Теги: Новини України гроші Новини політики Держслужба автодоріг Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Порошенко підписав закон, що стосується поранених в АТО військових
 9 червня , 07:28
У Міносвіти повідомили важливу новину для абітурієнтів щодо подачі документів
 17 липня , 14:06
Чому глава "Укравтодору" отримує 900% надбавок до зарплати: Омелян дав пояснення
 сьогодні , 19:54
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук