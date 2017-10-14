Чому голодна жінка – це небезпечно: несподіваний висновок вчених

Експерти університетського коледжу Лондона встановили, що голодні жінки більш схильні до ризику. Відтак жінки, які обмежують себе в харчуванні і хронічно сидять на дієтах, не можуть адекватно реагувати на звичайні події і майже завжди ведуть себе неадекватно.

В незвичайному експерименті взяли участь 20 жінок віком від 18 до 32 років. Жінкам запропонували взяти участь в лотереї, приносить виграш від нуля до 100 євро, із заданою вірогідністю.

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"Гравці" робили ставки тричі – після 14-годинного голодування, відразу після їжі або годину після прийому їжі. Вчені використовували аналіз крові, який показує рівень гормонів, пов'язаних з харчуванням.

Після прийому їжі в організмі учасниць експерименту, що роблять ставки, помітно знизився рівень "гормону голоду" греліну і поменшало бажання ризикувати.