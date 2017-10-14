20:20
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, сьогодні
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 19:00: Святкування Дня захисника України.
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Чому голодна жінка – це небезпечно: несподіваний висновок вчених

18:15, сьогодні 2726 Читать новость на русском
Голодна жінка
Голодна жінка / firestock

Експерти університетського коледжу Лондона встановили, що голодні жінки більш схильні до ризику. Відтак жінки, які обмежують себе в харчуванні і хронічно сидять на дієтах, не можуть адекватно реагувати на звичайні події і майже завжди ведуть себе неадекватно.

В незвичайному експерименті взяли участь 20 жінок віком від 18 до 32 років. Жінкам запропонували взяти участь в лотереї, приносить виграш від нуля до 100 євро, із заданою вірогідністю.

Читайте також: Вчені пояснили, чому люди їдять, навіть, коли ситі

"Гравці" робили ставки тричі – після 14-годинного голодування, відразу після їжі або годину після прийому їжі. Вчені використовували аналіз крові, який показує рівень гормонів, пов'язаних з харчуванням.

Після прийому їжі в організмі учасниць експерименту, що роблять ставки, помітно знизився рівень "гормону голоду" греліну і поменшало бажання ризикувати.

Теги: LifeStyle наука Здорове харчування Дієти
Джерело: Сosmo
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Страна слабого государства
сьогодні, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 364
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
сьогодні, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 4909
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
сьогодні, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 736
Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
сьогодні, 15:00 Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
Сергій Лещенко 851
До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
сьогодні, 14:01 До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
Настя Сукач 1904
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук