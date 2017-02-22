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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Чому "громадяни ЛДНР" не хочуть втрачати українських паспортів

12:19, сьогодні 153 Читать новость на русском
Паспорт
Паспорт / styler

В основному, ті жителі, які зраділи заяві Путіна про визнання паспортів "ЛДНР", водночас не хочуть втрачати українського громадянства через певні соцвиплати.

В "ЛДНР" різко збільшилася кількість заяв від населення на отримання "паспортів" псевдореспублік після заяви Росії про їх визнання, повідомили військові експерти групи "Інформаційний опір".

Одночасно в "ДНР" і "ЛНР" після "визнання Росією документів" очікують різкого посилення "офіційних" зв'язків з РФ, аж до "встановлення дипломатичних відносин" (таку можливість активно обговорюють в обох "адміністраціях"),
– додали в групі.

Читайте також: Терористи "ЛНР" розповіли про обсяги видачі "паспортів"

Крім того, за даними ІО серед місцевого населення "ЛДНР" поширюються чутки про те, що після визнання РФ "паспортів" Україна буде позбавляти їх власників українського громадянства.

Подібна перспектива викликає негативний резонанс, оскільки від наявності громадянства України залежать різні соцвиплати з українського бюджету,
– резюмували в групі.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.

У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.

Теги: Україна Політика Новини Донецька Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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