Чому і як люди в камуфляжі потрапили на засідання Ради

Правоохоронці, яких начебто побив нардеп Парасюк, приїхали до Верховної Ради.

Засідання Верховної Ради 15 березня закрила передчасно віце-спікер Оксана Сироїд, бо побачила в сесійній залі невідомих людей у камуфляжі. Пізніше виявилося, що їх привели нардепи з "Народного фронту". Невідомі – це поліцейські, які стали учасниками конфлікту з депутатом Парасюком, що трапився напередодні на Донеччині.

Напередодні вночі поліція Донецької області заблокувала активістів та волонтерів, що їхали на підтримку блокади біля Краматорська. Депутат Володимир Парасюк намагався витягнути автобус із людьми. Та словесна перепалка закінчилася стріляниною і силовим затриманням.

А вже над ранок "постраждалі" в камуфляжі оперативно з’явились у Верховній Раді. Чоловіки на вигляд цілком повносправні, але скаржилися на побиття нардепом Парасюком.

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Невідомим залишається факт, як важкотравмованим правоохоронцям вдалося за ніч написати звіти та проїхати 800 кілометрів із зони АТО аж до Верховної Ради. Та синхронно з їхнім виступом з парламентської трибуни на блокадному пості в Бахмуті свої заяви зробили й активісти.

У мене і у депутатів Соболєва, Парасюка та на сторінці штабу блокади є реальне відео з вчорашніми подіями. Ніхто не бив учорашніх поліцейських. Інформація про їх побиття і госпіталізацію вигадана,

– повідомив народний депутат України Семен Семенченко.

Також учасники блокади заявили, що поліція була без розпізнавальних знаків, застосувала зброю для залякування. А вилучений у активіста карабін легально зареєстрований.

Самих ж активістів жорстоко побили.

Знущалися з тих хлопців, які є ветеранами АТО. У нас учора був один хлопець-інвалід то йому наступили на протез. Ще одного вони били потихеньку, щоб камера не бачила. Так це можуть робити тільки спеціалісти,

– наголосила учасниця блокади волонтер Галина Однорог.

Штаб блокади зазначив, що частина активістів з Харкова таки прорвалася до Бахмута і укріпила редут. Наразі загрози штурму з боку правоохоронців немає. Блокаду, незважаючи ні на що, припиняти не збираються.

"Блокада стоятиме. Якщо хочете розганяти – розганяйте, але ніхто просто так не піде звідси. І ніяких домовленостей теж не буде", – заявив Семен Семенченко.

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Зараз блокада окупованих територій триває. Активісти вирішили пересвідчитись, як насправді виконають рішення РНБО про припинення залізничного та автомобільного сполучення із ОРДЛО.