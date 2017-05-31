Чому Конституційний суд опинився під загрозою

Наприкінці тижня закінчуються повноваження голови Конституційного суду та одного з його колег. Нового очільника судді обрати не змогли. Тож роботу найвищого суду країни може бути паралізовано.

Гарант досі не звільнив суддів призначених за своєю квотою, які наділили Януковича диктаторськими повноваженнями.

Хоча й голосував, коли був депутатом, за висновок про порушення ними присяги. А 2 роки тому вчинок "малинових мантій" називав неприпустимим.

Справу, відкриту проти суддів КСУ за порушення присяги нездатна довести до логічного завершення і Генпрокуратура.

Не можна плутати те, що судді не несуть юридичної відповідальності за рішення які приймають з їх позицією і завідомо прийняттям неправосудного незаконного рішення, коли воно писалося не суддями КСУ, а іншими особами, коли вони за прийняття цього рішення могли отримати льготи, привілеї,

– сказала екс-директор департаменту люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко.

Експерт вважає – те що Порошенко не звільнив суддів, проти яких прокуратура і не розслідує і не закриває справи, свідчить про його бажання мати підконтрольний КСУ.

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Конституційний суд у нинішньому складі не квапиться ухвалювати рішення ані щодо закону про люстрацію, ані щодо легітимності імпічменту Януковича. Хоча за законом у нього на це лише 2 місяці.

А 3 червня спливає термін повноважень голови КСУ Юрія Бауліна та судді Сергія Вдовиченка. Тоді, кажуть експерти, суд і взагалі працювати не зможе. Не вистачатиме голосів.

Замкнене коло завершує і Верховна Рада, яка не квапиться ухвалювати закон, який дозволить обрати нових суддів в Конституційний суд. А країна під час війни та надскладного процесу реформ залишається без стражів свого Основного закону.

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