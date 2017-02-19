Чому корисно пити білий чай: переконливі аргументи

Білий чай не такий поширений в Україні, як, наприклад, чорний чи зелений. Однак містить не менше корисний елементів, ніж інші чаї. Навіть навпаки.

В білому чаї багато мінеральних речовин, ефірних масел та кофеїну. Однак кофеїн, який міститься в чаї набагато корисніший за той, що є в каві.

Білий чай добре втамовує спрагу і освіжає у спеку, завдяки ефірним оліям. Він також здатний очищувати організм, підвищувати імунітет та значно покращувати настрій.

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Білий чай – це природній антиоксидант, який має протизапальні та антибактеріальні властивості. Ще у Древньому Китаї знали, що білий чай допомагає при застудах.