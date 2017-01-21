Чому кримська влада виділяє сотні мільйонів на імітацію ремонту доріг

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – влада Сімферополя виділила 180 мільйонів рублів на ремонт і так відремонтованого центру міста. Місцеві обурені – адже стало гірше, ніж до ремонту.

Також у випуску: Влада окупованого Криму не поспішає ремонтувати зруйновані набережні – чим це загрожує. Скільки треба працювати кримчанину, щоб заробити на власне житло. В Криму здорожчав проїзд у громадському транспорті. Гість студії: Ведучий Радіо Крим.Реалії, журналіст із Криму Сергій Мокрушин. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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