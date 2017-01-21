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Чому кримська влада виділяє сотні мільйонів на імітацію ремонту доріг

Крим.Реалії 18:34, сьогодні 266 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – влада Сімферополя виділила 180 мільйонів рублів на ремонт і так відремонтованого центру міста. Місцеві обурені – адже стало гірше, ніж до ремонту.

Також у випуску:

Влада окупованого Криму не поспішає ремонтувати зруйновані набережні – чим це загрожує.

Скільки треба працювати кримчанину, щоб заробити на власне житло.

В Криму здорожчав проїзд у громадському транспорті.

Гість студії:

Ведучий Радіо Крим.Реалії, журналіст із Криму Сергій Мокрушин.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Політика Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії Корупція
Джерело: 24 Канал
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