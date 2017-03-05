Чому люди почуваються самотніми в соціальних мережах?

Соціальні мережі вже давно стали місцем, де будь-які почуття людей стало або штучними, або вони взагалі вмирають.

Про це розповіли на Metro.

Різні соцмережі вже просто перенавантажені надмірною кількістю фотографій із церемоній заручин, фотографіями з подорожей та щасливими сімейними фотозйомками. Але користувачі інколи не задумуються, що за цими фото теж можуть "стояти" проблеми та самотність.

Адже такі платформи для спілкування стають наче "мінним полем" для самотніх користувачів. Вже давно з’явилась тенденція, де самотні люди викладають "фейкові" фото в мережі з несправжніми друзями чи коханими, тому що бояться показати їхнє наче нецікаве життя.

А що, якби користувачі Facebook чи Twitter говорили про реальні проблеми, з якими вони щоденно стикаються, обговорювали переживання, які їх турбують? Можливо, така терапія стала би першим кроком для чесності в мережах і в реальному житті.

Видання зібрало декілька опублікованих записів користувачів, де вони діляться справжніми емоціями та почуттями, не боячись осуду:

"Знайшла свою майбутню обручку. Тепер я потребую лише чоловіка."

"Дивлюсь "Bridesmaids" з піцою і келихом вина і розумію, що це ймовірно може свідчити про жахливий проблиск мого майбутнього."

Watching Bridesmaids with pizza and a glass of wine and realising this is probably a terrifying glimpse into my future #singlelife #spinster — Katie Hart. (@katiestephhart) 6 квітня 2015 р.

"Ще 2 тижні і я вже буду рік як без сексу."

2 months more and I will be one year without having sex ? — Trapa (@trapafasa) 1 квітня 2015 р.

"Моя вечірня розвага: "втикаю" конкурси з моїм котом. І так, до речі, кожного разу."

My evening entertainment: staring contests with my cat. And btw, I lose every time. #singlelife — Kayla (@BuffaloShooter) 1 квітня 2015 р.

I just realized if I put my twitter notifications off my phone won't make a sound at all. #singlelife — Neha Pednekar (@Ms_Canine) 11 квітня 2015 р.

I consider every bottle of wine that I finish by myself in a single sitting a personal victory. — g.money ? (@gretchenplz) 5 серпня 2013 р.

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