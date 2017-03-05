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Чому люди почуваються самотніми в соціальних мережах?

18:13, сьогодні 376 Читать новость на русском
Самотність та ілюзія в соціальних мережах
Самотність та ілюзія в соціальних мережах / Фото з відкритих джерел

Соціальні мережі вже давно стали місцем, де будь-які почуття людей стало або штучними, або вони взагалі вмирають.

Про це розповіли на Metro.

Різні соцмережі вже просто перенавантажені надмірною кількістю фотографій із церемоній заручин, фотографіями з подорожей та щасливими сімейними фотозйомками. Але користувачі інколи не задумуються, що за цими фото теж можуть "стояти" проблеми та самотність.

Адже такі платформи для спілкування стають наче "мінним полем" для самотніх користувачів. Вже давно з’явилась тенденція, де самотні люди викладають "фейкові" фото в мережі з несправжніми друзями чи коханими, тому що бояться показати їхнє наче нецікаве життя.

А що, якби користувачі Facebook чи Twitter говорили про реальні проблеми, з якими вони щоденно стикаються, обговорювали переживання, які їх турбують? Можливо, така терапія стала би першим кроком для чесності в мережах і в реальному житті.

Видання зібрало декілька опублікованих записів користувачів, де вони діляться справжніми емоціями та почуттями, не боячись осуду:

"Знайшла свою майбутню обручку. Тепер я потребую лише чоловіка."

"Дивлюсь "Bridesmaids" з піцою і келихом вина і розумію, що це ймовірно може свідчити про жахливий проблиск мого майбутнього."

"Ще 2 тижні і я вже буду рік як без сексу."

"Моя вечірня розвага: "втикаю" конкурси з моїм котом. І так, до речі, кожного разу."

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Теги: Здоров'я LifeStyle Інтернет
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