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Чому маска з оливкової олії корисна і як її приготувати: 2 простих рецепти

18:18, сьогодні 1386 Читать новость на русском
Чому маска з оливкової олії корисна і як її приготувати
Чому маска з оливкової олії корисна і як її приготувати / pixabay.com

Про лікувальні властивості оливкової олії розповідав ще Гіппократ, а єгипетська цариця Клеопатра використовувала крем на її основі. Навіть кінозірка Софі Лорен неодноразово зізнавалася, що регулярно її застосовує в косметичних цілях.

В Elle розповіли, яку користь несе їстівний продукт та як його можна використовувати для омолодження шкіри.

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Яка користь оливкової олії

Крім антиоксидантів, які ви отримаєте, включивши оливкову олію в свій раціон, ви зможете застосовувати її і для підтримки зовнішньої краси. Олія містить велику кількість необхідних для шкіри вітамінів. Наприклад Е і А, які продовжують шкірі молодість і робить її більш еластичною і зволоженою.

Крім того, в оливковій олії є вітаміни D, К, В, а також корисні мононенасичені жири, які необхідні для підтримки шкіри. Що цікаво, оливкова олія не відноситься до алергенних речовин, тому її можна використовувати навіть для чутливої шкіри. Особливо її рекомендують використовувати для сухої шкіри.

Оливкова олія не тільки зволожує, але і значно уповільнює процеси старіння. До того ж, вона прискорює процес регенерації клітин, що сприяє її омолодженню.

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Як приготувати маски для обличчя з оливковою олією

Для сухої шкіри

Візьміть 1 ст. ложку оливкової олії, 1 ст. ложку свіжої кашки з овочів або фруктів (можна використовувати огірок, моркву, картоплю, капусту, кабачки, редис, солодкий болгарський перець, банан, диню, хурму, абрикос, брусницю та чорну смородину).

Все змішайте і нанесіть на обличчя на 20 хвилин.

Щоб добре пом'якшити суху шкіру обличчя, розітріть 1 ст. ложку жирного сиру з 2 ст. ложками оливкової олії і нанесіть отриману масу на обличчя, через 20 хвилин вмийтеся теплою водою.

Для комбінованої і нормальної шкіри

Візьміть 1 ст. ложку оливкової олії, 1 ст. ложку свіжої кашки з фруктів (можна використовувати мандарин, апельсин, грейпфрут, ківі, малину, червону смородину, персик, яблуко, виноград, кавун, полуницю, горобину).

Змішайте і нанесіть на обличчя на 20 хвилин.

Для очищення і живлення нормальної і комбінованої шкіри також добре підійдуть маски з оливковою олією і борошном.

Просто додайте до 1 ст. ложці пшеничної, вівсяної або ж рисової муки таку кількість оливкової олії, щоб при розмішуванні вийшла однорідна пастоподібна маса. Накладіть її на обличчя, і через 15-20 хвилин змийте водою кімнатної температури. Замість борошна також можна використовувати ще й білу косметичну глину.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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