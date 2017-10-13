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Чому мера Миколаєва зняли з посади

Крупним планом 19:16, сьогодні 522 Читать новость на русском

Миколаївці обурені, 2 роки тому вони обрали мером кандидата "Самопомочі" Олександра Сєнкевича, віддали за нього понад 80 тисяч голосів, а 42 депутати місцевої ради перекреслили їхнє рішення.

Фракції "Блок Петра Порошенка", "Опозиційний блок" і "Наш край" об’єдналися – одноголосно усунули мера з посади. Рішення депутатів миколаївської ради необґрунтоване і безпідставне.

Депутати можуть припинити повноваження міського голови за наявності в комплексі цілого ряду юридичних підстав. Це наявність фактів порушень прав громадян, наявність фактів порушення конституції чи законів України і обов’язково доведений факт невиконання міським головою своїх обов’язків,
– сказав юрист, народний депутат, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Любомир Зубач.

Цю справу Олександр Сєнкевич уже подає до суду.

Це є зговір місцевих феодалів і Адміністрації Президента, яким невигідний вільний, фаховий міський голова,
– заявив лідер політичної сили "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

Зупинити роботу Сєнкевича попри вибір громади – вказівка Банкової. Представник Президента, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко давно вимагає, аби Миколаїв отримав іншого мера.

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Влада намагалася тиснути на Олександра Сєнкевича і за допомогою правоохоронців. Йому вручали адміністративні протоколи. Обвинувачували, що він разом з іншими депутатами проголосував за свою зарплату і не заявив про конфлікт інтересів.

Підтримують Олександра Сєнкевича і тисячі миколаївців. Після зухвалого рішення депутатів, вони зібралися на віче, аби захисти своє право на вибір!

Провести дострокові вибори міського голови та депутатів – ось вимоги мешканців Миколаєва. Зараз вони збирають підписи, щоб передати це звернення до Верховної Ради

Теги: Миколаїв Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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