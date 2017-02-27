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Чому морепродукти корисні для організму

21:11, сьогодні 436 Читать новость на русском
Морепродукти
Морепродукти / Фото з відкритих джерел

Більшість любителів екзотичної кухні найперше згадують та споживають суші та різні салати з морепродуктів. Недаремно, адже крім того, що вони добре смакують, наш організм потребує їхньої поживності.

В Liza розповіли, чому морепродукти корисні у нашому раціоні.

Некалорійні

На відміну від традиційно жирних м'ясних слов'янських страв, південні і східні морські ласощі – справді дієтичні. Найменш калорійними вважаються мідії (в 100 г міститься приблизно 60 Ккал). На противагу цьому, найбільше калорій в устрицях – близько 150 на 100 г. Кальмари і креветки мають прийблизно 100-80 Ккал відповідно.

Поживні

Багато хто не в курсі, але морепродукти багаті на білок. Більше білка міститься хіба що в курячих яйцях. Що важливо, при травленні та засвоєнні їжі з морських продуктів білок засвоюється в два рази швидше, ніж з інших страв.

Забезпечують йодом

У молюсках майже немає жиру, проте йоду – в сто разів більше ніж в м'ясних продуктах. Всі ми знаємо, що наш організм потребує йоду, але інколи виникає страх, що ми "передозуємо" його цією речовиною.

Боятись не варто, адже при надлишку йоду в морепродуктах, організм виводить його природнім шляхом. Лише штучно йодовані продукти можуть викликати негативний ефект, тому варто слідкувати за своїм раціоном.

Містять таурин

Ще одна вельми корисна речовина, яке доставляється нам з морських вод – амінокислота таурин. Вона регулює кров'яний тиск (необхідна при гіпертонії), допомагає виробляти інсулін (підтримує правильний рівень цукру в крові) і сприяє нормальному обміну калію та інших мінералів (попереджає порушенню серцевого ритму).

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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