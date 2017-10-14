Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони

Антикорупційне бюро ще більше дратує Банкову. НАБУ іде в атаку на чиновників Міністерства оборони, які підозрюються в розтраті 150 мільйонів гривень.

У жовтні детективи НАБУ провели обшуки та затримали двох високих чинів Міністерства оборони. Ідеться про заступника міністра Ігоря Павловського та керівника департаменту державних закупівель Володимира Гулевича.

Ідеться про закупівлі палива для потреба армії в одіозної компанії Трейд Коммодіті, що немов гриби після дощу стала проскочувати то тут, то там на галявині державних закупівель, щедро окученому корупцією.

У випадку гучного затримання Комітет із конкурсних торгів Міноборони організував закупівлю палива за 14 лотами. В результаті 26 квітня 2016 року переможцем було визнано компанію "Трейд Коммодіті". Ще за місяць, у травні 2016 року оборонне відомство уклало 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на суму понад 1 мільярд гривень. Зрозуміло, ідеться про кошти Державного бюджету, тобто наші з вами податки.

А далі пішло за накатаною схемою: ще за місяць, починаючи з червня 2016 року було підписано зміни до цих 14 договорів. У результаті було збільшено ціну за одиницю палива на 16% від початкової ціни. Мовою грошей це склало 149 мільйонів бюджетних гривень, які, на думку НАБУ, були безпідставно та незаконно перераховані загадковій компанії "Трейд Коммодіті".

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НАБУ оцінило дії заступника міністра оборони та його підлеглого як злочин за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Ідеться про людей, які становлять найближче оточення чинного міністра оборони. затриманий Ігор Павловський – це однокрупник міністра Степана Полторака, разом з яким вони в 1997 закінчили Військову Академію збройних силу України. Другий затриманий глава департаменту закупівель Володимир Гулевич був заступником Павловського, коли Павловський очолював службу тилу армії.

Варто також додати, що затриманий заступник міністра Ігор Павловський був відзначений президентом Порошенком званням генерал-лейтенанта до дня незалежності в 2015 році. А компанія "Трейд Коммодіті" вже фігурувала в багатьох скандалах – то вона постачала неякісне пальне для Держрезерву, то відмовилися знижувати ціни для "Укрзалізниці" на дизель, коли почали знижувати ціни в світі.

За компанією "Трейд Коммодіті "стоїть бізнесмен Андрій Адамовський, який є партнером по життю одоізного президентського смотрящего Олександра Грановського – вони навіть в одному офісі сидять, і разом перебрали до рук власність естонських інвесторів – торговий центр "Скай Молл".

Нагадаю, що саме національна безпека є прямою зоною відповідальності президента. Його не обирали вирішувати питання енергетики чи аграрного комплексу, а виключно для того, що Петро Порошенко відповідав за міжнародні відносини та сферу оборони.

І те, що корупція буяє на цих ділянках, є ганебним, але зрозумілим явищем – бо саме президент є головним бенефіціаром тіньових потоків в Україні. Питання ж в іншому, Поки відбувається розгул зловживань на ввіреній президенту території, сам він виходить далеко за межі повноважень.

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В той же тиждень, коли відбулися гучні затримання в Мінобороні, президент пафосно підписував закон про пенсійну реформу, хоча Конституція не наділяє його впливом на економічні та соціальні процеси в Україні. Робиться все заради піару з прицілом на наступні вибори.

Але оскільки досягнень у боротьбі з корупцією у власному оточенні в Порошенка немає, він заходить на територію інших посадових осіб та намагається займатися "політичним рейдерством", присвоюючи чужі результати.

Зрештою, під цим знаком і пройдуть наступні вибори президента. Але люди все бачать та розуміють, і правила політичної поведінки 1990 навряд чи спрацюють у 2019.