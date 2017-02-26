Чому насправді Савченко їхала на Донбас – версія Геращенка

Він переконаний – справа "не в милосерді до незаконно утримуваних там українських громадян".

"Справжня мета поїздки, поставлена швидше за все її кураторами, була незаконно перетнути лінію розмежування поза визначеними законом контрольно-пропускними пунктами, а значить показати, що при бажанні, будь-хто може проїхати на тимчасово окуповану територію через позиції українських збройних сил, минаючи КПП, на яких відбувається облік і контроль осіб і транспортних засобів, що в'їжджають/виїжджають з цієї території", – вважає Геращенко.

Він додав, що на його думку, за цим фактом повинні бути складені протоколи про адміністративне правопорушення - незаконне перетинання лінії розмежування.

Нагадаємо, 24 лютого низка сепаратистських ЗМІ повідомила, що українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".



Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.