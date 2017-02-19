Чому Національному музею Революції Гідності не знайшлося місце в Києві

Їх експонують на міжнародних виставках. У Києві вони припадають пилом на складських полицях. Через 3 роки після Євромайдану Музей Революції Гідності продовжує існувати тільки на папері.

Про те, що Меморіал Небесної Сотні таки зведуть на колишній вулиці Інститутська Президент повідомив особисто напередодні річниці страшних розстрілів.

Увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності – це питання державної ваги. Ми хочемо зберегти в національній пам'яті ті події, які нагадуватимуть прийдешнім поколінням про ціну здобутої для них свободи,

– заявив Петро Порошенко.

Поки Президент хоче зберегти Майдан у пам'яті – артефакти Революції Гідності зберігають у коробках. Після революції Музей Івана Гончара виділив частину свого приміщення для зберігання експонатів. Тут вони і нині.

Науковий співробітник музею Революції Гідності Наталія Фесенюк ще під час Євромайдану почала збирати колекцію. Каже, одразу ж стало зрозуміло, що це – не просто речі, а історія.

Дві каски директор музею Ігор Пошивайло зберігає окремо – у себе в кабінеті. Вони, найімовірніше, були на Героях Небесної Сотні. Пробиті кулями, досі зберігають пролиту на Майдані кров.

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Ще майже дві тисячі експонатів лежать у тимчасовому приміщені. Уже три роки.

Рік тому Петро Порошенко дав музею статус Національного. Президент не втомлюється повторювати, що його створення – його особиста політична відповідальність. Творці музею ледь не повірили, що справа рушить з місця. Та дива не сталось.

Тут потрібен певний час на тимчасові експозиції. Або це Український Дім, або Будинок профспілок,

– заявив міністр культури України Євген Нищук.

Більше ніж час потрібна політична воля, переконаний голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Я обурений, що ми дуже повільно рухаємося на цьому шляху. Я не розумію в чому проблема, бо Український дім використовується абсолютно не за профілем. Його перетворили в ярмарок, де продають шуби та труси, і він не наповнений жодним просвітницьким змістом,

– наголошує Володимир В'ятрович.

Звертались музейники і до влади Києва. Однак і тут розуміння не знайшли.

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Поки що публічно йдеться тільки про будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні. Нещодавно Київрада дала дозвіл на розробку проекту землеустрою на алеї Небесної Сотні, а Порошенко закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за законопроект, який спростить процедуру відведення землі під будівництво.

Речі з Євромайдану вже не раз експонувалися на виставках у Європі. В Україні ж спогадам про Революцію Гідності місця не знайшли...

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