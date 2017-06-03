Чому НАЗК пропускає найхимерніші декларації корумпованих політиків

Склад багатьох державних органів і компаній після революції кардинально оновився. На вимогу міжнародних партнерів, у нас були створені зовсім нові структури. Туди теж прийшли нові люди. Але чомусь одні команди досягають успіхів, а інші відверто саботують роботу.

Сьогодні поговоримо про обидва випадки. Розпочну з позитивних прикладів. Хочу привітати команду "Нафтогазу" з перемогою над "Газпромом". Завдяки рішенню Стокгольмського трибуналу, нарешті будуть скасовані економічно невигідні вимоги "Газпрому" щодо України. Це величезний крок уперед на шляху до енергетичної незалежності від Росії. Та успіх "Нафтогазу" був би неможливим, якби після революції кардинально не змінився керівний склад компанії.

До її управління прийшли нові люди. 3 роки роботи і вони вже виграють суди у "Газпрому". Завдяки зусиллям нових людей у державних органах, була створена і революційна система публічних закупівель Prozorro, одне із найбільших досягнень після Майдану. НАБУ і антикорупційна прокуратура – це теж нові команди. Щоправда, влада зараз намагається обмежити їхню роботу. Але, попри постійний тиск, ми вже побачили кількох ТОП-посадовців хоча б у приміщенні суду.

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Та є й новий орган, за роботу якого дуже соромно. І жодних виправдань його бездіяльності знайти я не можу. Це Національне агентство з питань запобігання корупції, скорочено НАЗК. Його очолює Наталя Корчак. Україна мала створити цей орган, щоб отримати безвіз з ЄС. Це була одна із багатьох вимог. Безвіз ми, на щастя, отримали, а новий орган, на жаль, ефективно не запрацював. Саме цей орган мав би перевіряти електронні декларації депутатів, міністрів і президента.

Сьогодні ж декларації аналізує хто завгодно – журналісти, Генеральна прокуратура, Антикорупційне бюро, але не НАЗК. Минуло півроку з моменту публікації електронних декларацій, а НАЗК, так і не змогло перевірити жодної декларації. При цьому, члени агентства про себе не забувають. Корчак у Раді розповіла про премію розміром у 200 тисяч гривень. На початку квітня НАЗК все ж розпочало перевірку декларацій урядовців. Та четверо членів агентства не можуть дійти згоди щодо висновків перевірки.

Це показав останній тиждень травня. Вони вже так пересварилися між собою, що взагалі не зрозуміло, як ці люди можуть працювати далі разом. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вимагає перезавантаження агентства, міністр юстиції Петренко обмеження премій. Та жодним чином це не діє на склад НАЗК і пані Корчак. До речі, Гройсман, як з’ясували журналісти, аналізуючи його декларацію, проживає у Києві у квартирі, оформленій на тещу пенсіонерку.

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Але хочу нагадати і про кілька інших декларацій. НАЗК зараз не до них, у них інші скандали. Виявилось, що віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко і його дружина володіють будинком у 900 квадратних метрів у селі Іванковічі Київської області. З 1993 року Кириленко займався виключно політикою і не мав жодного бізнесу. Його дружина працює в університеті. Їхні сукупні доходи не дозволяють їм побудувати житло у 900 квадратів. 27-річний Андрій Лозовий, заступник голови фракції "Радикальна партія" Олега Ляшко взагалі унікальний випадок.

На момент обрання у парламент, він був помічником-консультантом Ляшка і теж не займався бізнесом. У своїй останній декларації, опублікованій на сайті парламенту, він вказав біля 70 тисяч гривень доходу, що складався виключно із зарплати. А от у електронній декларації у Лозового невідомо звідки з’явилися заощадження на загальну суму в більш ніж 6 мільйонів гривень, антикварні меблі, колекція ікон, холодної зброї, дорогі годинники.

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Декларацією Лозового вже зацікавилися інші органи. Генеральний прокурор Юрій Луценко повернув документи по Лозовому на доопрацювання в антикорупційну прокуратуру. Також, дуже дивною мені здалася декларація Сергія Капліна, депутата "Блоку Петра Порошенка". Людина, яка збирає акції під парламентом, розставляє чисельні намети зі своїм портретом, вказав у декларації, що в нього не має жодної копійки заощаджень – ні готівкою, ні в банках. Живе Каплін виключно на депутатську зарплату. Свого житла у нардепа також не має.

Він винаймає квартиру, а плату за її оренду компенсує Верховна Рада. Страшно уявити, що буде з бідним депутатом, коли він втратить роботу у парламенті. Але мені здається, що Каплін просто нещирий у своїх відповідях. В усьому цьому має розбиратися НАЗК, це їхнє поле роботи. Та поки що голова агентства виписує премії і не переймається якістю і темпами роботи нової структури. Це сором на всю країну.

У нас вже є нові структури, у яких можна брати приклад. Але це точно не НАЗК, воно потребує перезавантаження. І якнайшвидше.