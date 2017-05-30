Чому не треба залишати тварин в машині: експеримент активіста

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Один з користувачів мережі Imgur Pigswithstripes провів простий експеримент та показав, чому не можна залишати тварин в закритому автомобілі.
В спекотний літній день чоловік розбив на сковорідку яйце і залишив його в машині під променями сонця. Він також поклав поруч з пательнею градусник й вийшов з машини на 15 хвилин, залишивши маленький отвір у вікні для свіжого повітрня.
Результат був вражаючий: за декілька хвилин температура повітря в машині нагрілась більше 50 градусів за Цельсієм, а яйце перетворилось в приготовлену яєшню.
У спекотну погоду асфальт розігрівається до 65 градусів, тому "якщо ви не хочете класти вашого пса на пательню, не змушуйте його ходити по гарячому асфальту та не залишайте і машині,
– підкреслив автор експерименту.
Читайте також: Австралійська поліцейська їздить на виклики разом з маленьким кенгуру: кумедні фото