Чому не треба залишати тварин в машині: експеримент активіста

Один з користувачів мережі Imgur Pigswithstripes провів простий експеримент та показав, чому не можна залишати тварин в закритому автомобілі.

В спекотний літній день чоловік розбив на сковорідку яйце і залишив його в машині під променями сонця. Він також поклав поруч з пательнею градусник й вийшов з машини на 15 хвилин, залишивши маленький отвір у вікні для свіжого повітрня.

Результат був вражаючий: за декілька хвилин температура повітря в машині нагрілась більше 50 градусів за Цельсієм, а яйце перетворилось в приготовлену яєшню.

У спекотну погоду асфальт розігрівається до 65 градусів, тому "якщо ви не хочете класти вашого пса на пательню, не змушуйте його ходити по гарячому асфальту та не залишайте і машині,

– підкреслив автор експерименту.

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