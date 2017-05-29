22:23
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Обшуки СБУ в
Випуск новин
22:16, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Чому не варто боятись картоплі при схудненні: 4 причини

22:03, сьогодні 485 Читать новость на русском
Картопля при схудненні
Картопля при схудненні / pexels.com

Їсти чи не їсти: роками точаться дискусії щодо того, чи варто їсти картоплю.

Поки одні кажуть, що про картоплю можна лише мріяти, ми наводимо вам причини, чому цей овоч варто додавати в свій раціон.

Дозволяє не переїдати

Картопля – дуже ситний продукт. Лише однією картоплиною можна наситись так, як, до прикладу, з’ївши пачку печива.

Читайте також: Як без зайвих зусиль прискорити метаболізм: 4 способи

Рослинний білок

В картоплі, як не дивно, на 100 грам міститься 4,3 грама білка. А це більше, ніж в усіх інших овочах.

Мало калорій

В одній середній картоплині – лише 150 калорій. До того ж, якщо запікати чи варити цей овоч у страві буде набагато менше калорій, ніж у смаженій картоплі.

Допомагає набратись сил

Картопля чудово підійде як перекус перед тренуванням. У цих овочах багато вуглеводів, які зарядять силою перед виснажливими заняттям.

Читайте також: Чому варто їсти огірки щодня: переконливі причини

Однак дієтологи не радять вживати картоплю щодня та великими порціями. Все-таки картоплю навряд можна назвати дієтичним продуктом, який ніяк не позначиться на фігурі, якщо ним зловживати.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
сьогодні, 22:03 Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
Володимир Шередега 182
Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
сьогодні, 21:00 Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
Анастасія Ковач-Петрушенко 258
Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
сьогодні, 20:01 Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
358
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
сьогодні, 19:00 Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
Наталія Печерська 2789
Видовищне повернення Романа Насірова у політичну гру
сьогодні, 18:00 Видовищне повернення Романа Насірова у політичну гру
Христина Бердинських 1397
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук