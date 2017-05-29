Чому не варто боятись картоплі при схудненні: 4 причини

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Їсти чи не їсти: роками точаться дискусії щодо того, чи варто їсти картоплю.
Поки одні кажуть, що про картоплю можна лише мріяти, ми наводимо вам причини, чому цей овоч варто додавати в свій раціон.
Дозволяє не переїдати
Картопля – дуже ситний продукт. Лише однією картоплиною можна наситись так, як, до прикладу, з’ївши пачку печива.
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Рослинний білок
В картоплі, як не дивно, на 100 грам міститься 4,3 грама білка. А це більше, ніж в усіх інших овочах.
Мало калорій
В одній середній картоплині – лише 150 калорій. До того ж, якщо запікати чи варити цей овоч у страві буде набагато менше калорій, ніж у смаженій картоплі.
Допомагає набратись сил
Картопля чудово підійде як перекус перед тренуванням. У цих овочах багато вуглеводів, які зарядять силою перед виснажливими заняттям.
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Однак дієтологи не радять вживати картоплю щодня та великими порціями. Все-таки картоплю навряд можна назвати дієтичним продуктом, який ніяк не позначиться на фігурі, якщо ним зловживати.