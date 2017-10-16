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Чому не варто лягати спати з вологим волоссям: 7 переконливих причин

21:05, сьогодні 3464 Читать новость на русском
Чому не варто лягати спати з вологим волоссям
Чому не варто лягати спати з вологим волоссям / Фото з відкритих джерел

Насправді, нічого доброго в тому, що ви інколи лягаєте спати з мокрою головою, зовсім немає. Існує ряд проблем, які можуть виникнути лише через лінь висушити вашу голову перед сном.

У DailyHealthPost зібрали 7 причин, чому не можна цього робити.

Випадіння волосся

Коли ваше волосся мокре, воно найбільш вразливе. Адже мимовільні рухи головою впродовж сну тягнуть ваше волосся в різні боки, збільшуючи ризик пошкоджень.

Це впливає на загальну текстуру волосся, ускладнюючи його ріст.

Заплутаність

Коли волосся мокре, воно значно частіше заплутується, що може призвести до пошкодження. Багато жінок вважає, що розчісування мокрої голови пошкоджує волосся, моляв, це може пошкодити стовбур волосини.

Однак рішення є – розчешіть волосся гребінцем з широкими проміжками між зубчиками, чи просто своїми пальцями. Після цього витріть його сухим рушником і вкладайте за допомогою фену як звикли.

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Лупа

Лупу може викликати суха шкіра голови, екзема, псоріаз або грибок. Їх може посилити спання з вологим волоссям. А коли ви лягаєте спати з мокрою головою, ви утворюєте ідеальне середовище для грибка, адже там є тепло, темрява та волога.

А ще у вас може посилитись свербіж і відшаровування шкіри, викликані екземою та псоріазом.

Тьмяне волосся

Сяйво нашого волосся походить від його зволоженості і натуральних олій, які виділяє шкіра голови.

Коли ви кладете мокру голову на суху подушку, вона вбирає вологу з волосся і залишає їх зневодненими і тьмяними.

Дерматофіт

Це заразлива грибкова інфекція, яка викликає сильний свербіж і може спричинити точкову втрату волосся. А коли ви лежите на подушці з вологим волоссям, подушка стає теплою і вогкою.

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І така негативна комбінація вологого волосся і вологої подушки сприяє розвитку дерматофіту.

Грибок і бактерії

Схожа ситуація, що й з дерматофітом: волога і тепло сприяють розвитку інфекцій. Бактерії і грибки можуть спричиняти відшарування на шкірі голови, а це може призвести до втрати волосся.

Якщо ви постійно спите з вологим волоссям, пам'ятайте, що мікроорганізми можуть проникнути у вашу подушку, поселитись у ній і потім спричинити повторне захворювання.

Головний біль

Якщо бактерії почнуть прогресувати на шкірі голови, ваше тіло природно збільшить притік крові до шкіри голови, щоб попередити зараження.

А це може збільшувати тиск, який спричинятиме головний біль.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Краса
Джерело: 24 Канал
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