Чому не варто пити очищену воду

На жаль, зараз продається багато води з маркуванням питної, але насправді не всю цю воду можна вживати.

Про це повідомляє Headinsider.

Як правило, ми очищаємо воду для того, щоб пити максимально чистий продукт. Проблема полягає в тому, що разом з негативними речовинами і мікроелементами під час очищення зникають також і корисні.

Вчені радять очищати воду тільки на двох рівнях фільтрації. Коли ж вживається осмофільтр, то з води зникає абсолютно все – як хороше, так і погане, аж до корисних частинок, і елементів.

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Важливо відзначити, що очищена вода, звичайно ж, набагато корисніша від неочищеної.