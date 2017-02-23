Чому оливкова олія настільки корисна: нове дослідження

Усім відома користь оливкової олії – вона позитивно впливає на травну систему, сприяє доброму зору і навіть допомагає знизити ризики виникнення раку. А нове дослідження виявило ще одну користь оливкової олії.

Як з’ясувалося, вона допомагає підтримувати здоровий кровообіг та очищує артерії від "сміття", пише The Huffington Post.

Середземноморська дієта, багата на оливкову олію, покращує високу щільність ліпопротеїдів, більш відомих як "корисний" холестерин (HDL),

– пояснив автор дослідження доктор Альваро Хернаес з Інституту медичних досліджень у Барселоні.

Цей вид дієти включає у себе багато фруктів та бобових, багатих на антиоксиданти. Та велику кількість овочів, цільного зерна та оливкової олії.

А також перевагу надають також пісним джерелам білка як курка чи червона риба, які містять багато насичених жирів.

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"Наша гіпотеза полягає у тому, що ці харчові антиоксиданти можуть зв’язуватись з HDL-частинками і захищати їх від різних атак. А якщо HDL-частинки захищені, вони можуть ефективніше виконувати свої біологічні функції. Тому здатні видаляти холестерин з артерій чи довше сприяти релаксації кровоносних судин", – розповів Хернаес.

Крім того, високий рівень "корисного" холестерину (HDL) знижує ймовірність серцевого нападу.

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