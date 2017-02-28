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Чому "Оскар" дали не тим: фанати звинуватили Ді Капріо

02:05, сьогодні 107
Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо / Getty Images

До найгучнішого скандалу на цьогорічній церемонії вручення кінопремії "Оскар" насправді причетний відомий актор Леонардо Ді Капріо.

Зокрема, так вважають фанати кіно, пише Independent.

На думку шанувальників кіно, Лео міг випадково покласти конверт з ім'ям Стоун і назвою фільму "Ла-Ла Ленд" за лаштунками або випадково віддати його продюсеру.

Крім того, актори Уоррен Бітті та Фей Даневей, які виголошували переможця церемонії, могли випадково взяти саме цю картку або ж отримати її з рук продюсера – знову ж таки помилково.

Фанати своєю чергою вважають, що таким чином Ді Капріо міг "помститися за роки своїх мук», коли його п'ять разів номінували на "Оскар", але нагороду він виграв лише через 22 роки за фільм "Легенда Г'ю Гласса".

Щоправда, за словами, Емми Стоун, яка якраз перед цим здобула сою нагороду як найкраща акторка, вона тримала в руках конверт весь час, поки була за лаштунками.

Відтак, можна зробити висновок, що Бітті тримав копію картки.

Зауважимо, що скандал вже отримав свій хештег в соцмережах – Envelopegate ("конвертогейт" – за аналогією з Вотергейтським скандалом).

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Нагадаємо, під час нагородження найкращого фільму року спочатку статуетку дали фільму "Ла-Ла Ленд", але виявилося, що насправді переміг фільм "Місячне сяйво".

Згодом компанія, що відповідає за підрахунок голосів, такий конфуз пояснила тим, що акторам Фей Данавей та Воррену Бітті дали не той конверт.

Теги: LifeStyle Курйози Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2017
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