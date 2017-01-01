Чому Пашинський перевищив межі необхідної оборони і його треба судити, – пояснення адвоката

Ввечері 31 грудня стався інцидент, в якому нардеп Сергій Пашинський прострелив ногу невідомому, який, за словами депутата, напав на нього. Однак адвокат Віталій Коломієць переконаний, що нардеп перевищив межі необхідної оборони.

Своїми думками юрист Адвокатського об’єднання "Ореховський та Коломієць" Віталій Коломієць виклав у блозі на zbroya.info.

Засобами масової інформації поширюється новина, що обороняючись, Пашинський підстрелив нападника. Я в жодному випадку не можу погодитися з такими формулюваннями. Я навіть мовчу про сумнівність з точки зору закону застосування відомчої нагороди особами, які не мають відношення до відомства,

– зазначив Віталій Коломієць.

Як докази, адвокат наводить слова самого Пашинського, який вказує на те, що нападник "кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу".

"Такі дії не можуть підпадати під визначення необхідної оборони в нинішній редакції ст. 36 Кримінального кодексу. При чому, якщо Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл до того, як отримав пляшкою по голові, то необхідна оборона мала місце саме зі сторони потерпілого водія, а зі сторони Пашинського – це звичайне хуліганство із застосуванням зброї. В середовищі зброярів-джентельменів, навіть за відсутності відповідного закону відомо, що зброю неприпустимо застосовувати для розборок на дорозі, навіть якщо мало місце ДТП. Якщо ж Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл після удару пляшкою, тобто лежачи на землі, за правильної позиції захисту і без вибіркового судочинства, можна розраховувати на перевищення меж необхідної оборони", – зазначив Віталій Коломієць

Відтак юрист вказує на те, що "якщо Пашинський, зміг дістати пістолет, перезарядити, зробити попереджувальний постріл, а потім ще зробити прицільний постріл в ногу, то в момент коли він виконував всі ці дії посягання, очевидно, вже не було".

Для встановлення обставин чи мало місце перевищення меж необхідної оборони чи все ж таки хуліганство, по Пашинському в будь-якому випадку треба провести публічний суд. Мене, звичайно, в цьому суді буде дуже цікавити питання цивільного використання відомчої вогнепальної зброї цивільними особами,

– підсумував адвокат.

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Нагадаємо, 31 грудня вечерів одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу. Справу розслідує поліція.