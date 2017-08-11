Чому перевірка електронних декларацій НАЗК неефективна і як це виправити

Більше мільйона е-декларацій було оприлюднено за останній рік. Проте станом на 8 серпня з мільйона перевірено лише 39. Такими темпами для перевірки вже поданих декларацій знадобиться ще років 15.

Минулого разу на прикладі Голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля я пояснила, як існуючим порядком перевірки декларацій намагаються легалізувати задекларовані статки без будь-якої відповідальності. Проте проблема не тільки в тому, ЩО перевіряє (чи не перевіряє) НАЗК, але і в тому ЯК вони це роблять.

Справа в тому, що система е-декларування – це не просто відкритий реєстр декларацій, як нас наполегливо намагаються переконати. Це також система з їх перевірки. І для того, щоби перевірити мільйон вже поданих декларацій, а також ті мільйони, які будуть подані в майбутні роки, ця система має бути автоматизована.

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Така автоматизована система має бути здатна в автоматичному режимі порівнювати відомості в самій декларації, щоби виявити ознаки корупції. Наприклад, якщо порівняє мізерну чиновницьку зарплату із майном вартістю в мільйони гривень. Наприклад, якщо виявить недобудови за кордоном або юридичні права в іноземних компаніях. Наприклад, якщо виявить безхатченка, в якого немає жодної нерухомості у власності чи оренді або якщо нерухомість записана на родичів, в яких немає доходу.

А ще така автоматизована система має порівнювати декларації за різні роки і знаходити розбіжності. Наприклад, що чиновник за останній рік придбав кватири, будинки, авто або предмети розкоші, які не може собі дозволити. Або що з декларації зникло якесь цінне майно, а доходу від цього не відображено.

Також така система має звіряти інформацію в декларації з відомостями в державних реєстрах і виявляти недостовірні відомості. Наприклад, що декларант "забув" вказати нерухомість або землю, авто або цінні папери, доходи, в тому числі подарунки. І ще 1000 і 1 правило, які комп’ютер здатен перевіряти в 100 разів швидше за людину і одночасно в тисячах декларацій.

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Фантастика, правда? Мільйон декларацій могли бути ВЖЕ перевірити, якби така система була впроваджена і реально запрацювала.

А тепер увага – така система була розроблена ще в вересні минулого року. Вона була частиною системи е-декларування, яка мала запрацювати вже після подання першої хвилі декларацій ще у вересні-жовтні 2016 року. І що зробили НАЗК? Ви будете шоковані — відмовились від неї. Так- так, взяли і відмовилися від вже розробленої і такої необхідної системи. Склеїли дурня і колективно "розвели" не тільки нас з вами, але і всіх міжнародних партнерів.

Натомість декларації перевіряють "вручну". Тобто надсилають до органів паперові запити, на які не отримують відповіді взагалі або отримують невчасно. До тих органів, які мають власні електронні реєстри, теж звертаються в паперовому вигляді: бо в одних інформація неповна, а в доступі до інших їм взагалі відмовляють, як-от Мін’юст до деяких своїх реєстрів. І вся ця паперова тяганина фактично заради того, щоб перевірити, чи не помилився, бува, чиновник, коли переписував площу квартири з договору купівлі-продажу до декларації.

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НАЗК втратили цілий рік, тому що відмовились від автоматизованої системи перевірки декларацій, яка вже була розроблена. Чому так сталося?

Справа в тому, що система фактично знаходиться в руках не НАЗК, а підконтрольної Адміністрації Президента і Кабміну спецслужби під назвою Держспецзв’язок. Це та сама структура, яка рік тому трохи не зірвала запуск е-декларування, а потім запустила в неї свої руки.

Для того, щоби отримати контроль над системою, там навіть додумались сфальсифікувати її злам. Для цього в Державному підприємстві "Українські спеціальні системи", яким управляє Адміністрація Держспецзв’язку, видали справжній цифровий підпис невідомій особі. За допомогою цього справжнього ключа в Реєстрі декларацій була розміщена фіктивна декларація, яку показали на прес-конференції народні депутати від БПП і "Народного фронту" Антон Геращенко та Іван Вінник як нібито доказ "дірявості" системи.

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Пізніше за нашою заявою у справі про фальсифікацію було відкрито кримінальне провадження, проте тоді, рік тому, фальсифікацію зламу е-декларування було використано, щоб виправдати в очах суспільства передачу системи під контроль Держспецзв’язку.

Після цього в Держспецзв’язку "доопрацювали" систему, а Президент Петро Порошенко на весь світ заявив, що "програма кардинально перероблена" і бадьоро відзвітував перед Україною та іноземними партнерами про успішний запуск е-декларування.

При цьому від автоматизованої системи перевірки декларацій відмовились, а всього лише кілька місяців потому структури того ж Держспецзв’язку кардинально змінили свою думку, стверджуючи, що існуюча система не тільки не зможе проводити автоматизовану перевірку, а взагалі – настільки погана, що… треба створювати нову.

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Пане Президенте, поясніть, будь ласка: як так сталося, що "кардинально перероблена" підконтрольними вам службами та за вашою вказівкою система е-декларування раптом стала такою поганою, що треба створювати нову? І хто кому брехав: Держспецзв’язок – вам, чи ви – нам всім і міжнародним партнерам? І головне – чому система, якою ви так пишаєтесь і називаєте своєю перемогою, не працює?

Єдине, що може дати відповідь на це питання у цій безкінечній брехні, – незалежна експертиза системи е-декларування. Вона ж дасть відповідь на питання: що потрібно зробити, щоб автоматизована система перевірки декларацій таки з’явилась в НАЗК, а декларації почали перевірятись так, як це передбачено законодавством.

І 22 червня після багатьох місяців роботи ми добились того, що НАЗК прийняло рішення про проведення незалежної експертизи системи е-декларування. І вона обов’язково дасть відповіді на питання: хто винен в тому, що система не працює, хто системно саботує її роботу, хто ж ці особи та структури, які працюють на знищення системи е-декларування і нівелювання всіх антикорупційних законів і як нам рухатись далі. Тому її незалежність будуть саботувати на кожному кроці, а процесом і результатами намагатимуться маніпулювати. Але ми дізнаємось правду. І система е-декларування не тільки буде працювати так, як це передбачено законодавством, але й змінить обличчя української влади.

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В кінці кінців все буде добре, і якщо зараз не добре, значить це ще не кінець.