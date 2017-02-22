Чому проблема квот у радіоефірі є безпідставною: думка журналіста

Суперечки навколо проблем квот української музики фактично не мають підстав, проте саме якість необхідних 25% україномовних пісень є важливим питанням.

Таку думку висловив відомий журналіст Андрій Куликов у коментарі Styler.

"Я вам відповідально заявляю: якісної україномовної музики вистачить, щоб нею можна було наповнити до 70% нашого радіоефіру. Різножанрової, різноформатної: на всі смаки. Я вже не кажу про інструментальну музику. А ми робимо проблему навколо 25%. Насправді це мізер", – наголосив він.

На його думку, якщо брати неякісну музику, то можна і всі 100% заповнити.

"На жаль, коли ми впроваджуємо 25%, та ініціатива при цьому йде не знизу, не від тих хто виробляє, а хто керує та видає стратегію, то і ці 25% не обов'язково будуть якісними", – резюмував Куликов

Читайте також: Відомий історик пояснив статус української та російської мов в Україні