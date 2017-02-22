Чому проблема квот у радіоефірі є безпідставною: думка журналіста

Суперечки навколо проблем квот української музики фактично не мають підстав, проте саме якість необхідних 25% україномовних пісень є важливим питанням.
Таку думку висловив відомий журналіст Андрій Куликов у коментарі Styler.
"Я вам відповідально заявляю: якісної україномовної музики вистачить, щоб нею можна було наповнити до 70% нашого радіоефіру. Різножанрової, різноформатної: на всі смаки. Я вже не кажу про інструментальну музику. А ми робимо проблему навколо 25%. Насправді це мізер", – наголосив він.
На його думку, якщо брати неякісну музику, то можна і всі 100% заповнити.
"На жаль, коли ми впроваджуємо 25%, та ініціатива при цьому йде не знизу, не від тих хто виробляє, а хто керує та видає стратегію, то і ці 25% не обов'язково будуть якісними", – резюмував Куликов
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Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон щодо частки пісень державною мовою в радіоефірі. Відповідно до закону, мовлення кожної телерадіокомпанії протягом доби має складатися на менше ніж на третину з українських пісень.