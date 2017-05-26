22:55
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:07, сьогодні
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, сьогодні
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній дзвоник. Обшуки від НАБУ
Випуск новин
22:15, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Чому проти соратників Януковича не пішла команда Порошенка

22:39, сьогодні 122 Читать новость на русском

Верховна Рада за два пленарних тижні так і не спромоглася ухвалити санкції проти Віктора Януковича та його соратників. Хоч нардепи й обіцяли повернутися до цього питання. Більшість парламентарів у провалі звинувачують президентську фракцію.

Персональні санкції проти людей, які становлять загрозу національній безпеці, має затверджувати РНБО за підписом президента. Очевидно, Радбез вирішив не псувати стосунки з впливовими людьми і перевів стрілки на парламент. Але пропозиція і там не знайшла підтримки. Тож санкції проти Віктора Януковича та його сина, Миколи Азарова з нащадком, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, Сергія Курченка, Олександра Іванющенка, Дмитра Фірташа та інших стали холостим пострілом.

В тому, що за санкції не голосували колишні регіонали, нічого дивного немає. Проте несподіванкою було те, що частина фракції БПП та групи "Удар" проігнорувала голосування. Начебто провладні партійці дали задню тому, що у списку є прізвище олігарха Дмитра Фірташа. народний депутат від партії "Удар" Оксана Продан повідомила, що "не голосувала", бо не була в залі.

Окремі депутати з президентської фракції зізналися, що не "по-державному" серед списку колишніх держслужбовців бачити Дмитра Фірташа.

Цікавий момент, що до посадовців і політиків приєднали Фірташа, який є тільки бізнесмен. А чому в тому списку немає Ахметова, Вілкула, Новинського, Льовочкіна і багато інших,
– заявив народний депутат України від фракції БПП Олег Барна.

Хто заважає депутатам доповнити цей список іншими одіозними політиками – питання риторичне. Ті, що в парламенті працюють давно, вже знають, як можуть змінюватись вітри у великій політиці. Тому за такі проекти не голосують.

"Постійно в цей закон намагаються включити норми, за якими зможуть без суду і слідства арештовувати, а потім людина буде розбиратися", – повідомив позафракційний народний депутат України Сергій Тарута.

Однак, є депутати, які вважають, що запровадження санкцій провалили спеціально.

Голосів не вистачило тому, що в парламенті є люди, які хочуть зберегти статки Януковича і його посібників,
– зазначив народний депутат України від фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

Члени фракції БПП наполягають: голосування злили через юридичну слабкість постанови.

"Ці рішення мають бути підтверджені судом, щоб в європейських судах (а вони обов'язково туди подадуть), до України не було жодних запитань", – заявила народний депутат України фракції БПП Ірина Луценко.

Дивно, як без рішення суду персональні санкції проти Віктора Януковича та його компанії запровадили вельми законослухняні європейці. Тому важко зрозуміти аргументи провладних українських політиків, які на словах – за справедливість, але на справді рятують одіозних попередників від нових економічних втрат.

Читайте також: Суд Лондона відклав рішення у справі "боргу Януковича"

Автор: Анна Калюжна
Теги: Україна Політика Петро Порошенко Віктор Янукович Санкції Верховна Рада Блок Петра Порошенка Ірина Луценко РНБО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сумбурний Трамп на саміті НАТО: Вранці – гроші, ввечері – солідарність
сьогодні, 22:05 Сумбурний Трамп на саміті НАТО: Вранці – гроші, ввечері – солідарність
Борис Немировський 372
Антикорупційна спецоперація, або Ганебні спроби врятувати дискредитованих корупціонерів
сьогодні, 21:00 Антикорупційна спецоперація, або Ганебні спроби врятувати дискредитованих корупціонерів
Дмитро Гнап 480
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
сьогодні, 20:01 Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
Яніна Ткачук 1413
Київ, якого ви не знаєте: 7 місць для нетипового туриста
сьогодні, 18:56 Київ, якого ви не знаєте: 7 місць для нетипового туриста
Настя Сукач 1362
Ні слави, ні честі: скільки росіян загинуло з початку АТО
сьогодні, 18:00 Ні слави, ні честі: скільки росіян загинуло з початку АТО
Віталій Дейнега 2183
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Безвізовий режим – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування, – Порошенко
 6 квітня , 20:11
У Росії будуть нам заздрити, – Президент про безвізовий режим для України
 6 квітня , 18:41
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
29 травня , 10:03
На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"
сьогодні , 12:49
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук