Чому проти соратників Януковича не пішла команда Порошенка

Верховна Рада за два пленарних тижні так і не спромоглася ухвалити санкції проти Віктора Януковича та його соратників. Хоч нардепи й обіцяли повернутися до цього питання. Більшість парламентарів у провалі звинувачують президентську фракцію.

Персональні санкції проти людей, які становлять загрозу національній безпеці, має затверджувати РНБО за підписом президента. Очевидно, Радбез вирішив не псувати стосунки з впливовими людьми і перевів стрілки на парламент. Але пропозиція і там не знайшла підтримки. Тож санкції проти Віктора Януковича та його сина, Миколи Азарова з нащадком, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, Сергія Курченка, Олександра Іванющенка, Дмитра Фірташа та інших стали холостим пострілом.

В тому, що за санкції не голосували колишні регіонали, нічого дивного немає. Проте несподіванкою було те, що частина фракції БПП та групи "Удар" проігнорувала голосування. Начебто провладні партійці дали задню тому, що у списку є прізвище олігарха Дмитра Фірташа. народний депутат від партії "Удар" Оксана Продан повідомила, що "не голосувала", бо не була в залі.

Окремі депутати з президентської фракції зізналися, що не "по-державному" серед списку колишніх держслужбовців бачити Дмитра Фірташа.

Цікавий момент, що до посадовців і політиків приєднали Фірташа, який є тільки бізнесмен. А чому в тому списку немає Ахметова, Вілкула, Новинського, Льовочкіна і багато інших,

– заявив народний депутат України від фракції БПП Олег Барна.

Хто заважає депутатам доповнити цей список іншими одіозними політиками – питання риторичне. Ті, що в парламенті працюють давно, вже знають, як можуть змінюватись вітри у великій політиці. Тому за такі проекти не голосують.

"Постійно в цей закон намагаються включити норми, за якими зможуть без суду і слідства арештовувати, а потім людина буде розбиратися", – повідомив позафракційний народний депутат України Сергій Тарута.

Однак, є депутати, які вважають, що запровадження санкцій провалили спеціально.

Голосів не вистачило тому, що в парламенті є люди, які хочуть зберегти статки Януковича і його посібників,

– зазначив народний депутат України від фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

Члени фракції БПП наполягають: голосування злили через юридичну слабкість постанови.

"Ці рішення мають бути підтверджені судом, щоб в європейських судах (а вони обов'язково туди подадуть), до України не було жодних запитань", – заявила народний депутат України фракції БПП Ірина Луценко.

Дивно, як без рішення суду персональні санкції проти Віктора Януковича та його компанії запровадили вельми законослухняні європейці. Тому важко зрозуміти аргументи провладних українських політиків, які на словах – за справедливість, але на справді рятують одіозних попередників від нових економічних втрат.

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