Чому Путін не тоне: Шендерович озвучив одну з версій

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Відомий російський письменник Віктор Шендерович прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна, яку він зробив у інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, Олівер Стоун під час інтерв'ю запитав Володимира Путіна про можливі замахи – виконавці замахів часто впроваджуються у служби безпеки перших осіб.
Тоді глава Росії відповів: "Я знаю це. Знаєте, що кажуть про це російські? Вони кажуть, що той, кому судилося бути повішеним, не потоне".
"Кому судилося бути повішеним, той не потоне", – сказав Путін, відповідаючи на питання про власну безпеку. Тобто, є як мінімум дві версії, чому він не тоне", – зазначив Шендерович.
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