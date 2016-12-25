Чому радіє Гройсман і що встиг витягнути Коломойський, – дивіться у програмі з Майклом Щуром

Дивіться у свіжому випуску програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – чому Володимир Гройсман сильно зрадів через прийняття бюджету.

Що саме встиг "витягнути" Ігор Коломойський і чому заклинив "соціальний ліфт" Червоненка. Про це та багато іншого дивіться сьогодні у програмі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" о 22:30 на 24 Каналі. Не пропустіть, буде цікаво!

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter