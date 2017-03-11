Чому річка – постачальник питної води у Криму перетворилася на смітник

До 2014 року ріку Салгир щороку чистили, спускаючи воду з Сімферопольського водосховища. Зараз річка подекуди нагадує болото, хоч і є чи не єдиним постачальником питної води у Криму.

Гроші для очищення річки потрібні чималі, але виділяють їх потроху. У січні на реконструкцію ділянки від вулиці Павленка до вулиці Менделєєва підконтрольна Кремлю міська влада вирішила дати вісім із половиною мільйонів рублів. Це лише мізер від того, що обіцяли, і того, що потрібно.

Зі слів кримських чиновників, приведення до ладу набережної Салгира коштуватиме півтора мільярда рублів, що еквівалентно приблизно 680 мільйонам гривень. Така сума – п’ята частина бюджету Кримської столиці.

Наразі незрозуміло, коли розпочнеться реконструкція і хто за неї візьметься. Кримські чиновники перекидають відповідальність один на одного. У Мінприроди місцевим журналістам сказали, що рікою Салгир опікується адміністрація Сімферополя. Та ж відпарирувала, що завідує лише набережною, до річки стосунку не має і чистити її не збирається. Поки триває цей "пінг-понг", річка перебуває в занепаді.

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Проби води у Салгирі впродовж останніх років ніхто не брав. Раніше обабіч русла рибалили місцеві. Тепер у річці радше виловиш не рибу, а порожню пляшку чи шматок пінопласту.

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