Чому Росія стає слабкою: 5 фактів від журналіста

Президент Росії Володимир Путін невдовзі не зможе організовувати за кордоном "авантюри", оскільки доведеться вирішувати серйозні внутрішні проблеми держави.

Таку думку висловив Джосс Мікінс у своїй статті "Чому Росія набагато менш небезпечна, ніж здається" для The Washington Post, передає УНІАН.

За його словами, однією з головних проблем Росії є економіка, яка продовжує стрімко падати.

Не менш важливою є демографічна криза – коефіцієнт народжуваності, який різко зменшився.

Хронічні соціальні проблеми можуть спровокувати неочікуваний поворот у політиці Кремля – ймовірність протестів зросла.

Через ту ж хитку економіку Росії доведеться скоротити військові витрати.

А також, Кремль більше не в змозі дозволити собі підкуповувати проблемні чи окуповані регіони (Чечня, анексований Крим), на які потрібно виділяти чималі гроші. Коли РФ перестане фінансувати їх – напруження у відносинах між Москвою і регіонами може вийти з-під контролю. А для Кремля це загрожує конфліктом на Північному Кавказі.

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Додамо, вже зараз Росія вирішила відправляти на окупований Донбас один "гумконвой" у місяць, а не два.