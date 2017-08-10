15:50
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Звіт НАБУ. Звільнення Балчуна
Випуск новин
15:45, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому розлучаються Кріс Претт і Анна Феріс: ЗМІ назвали причини

15:00, сьогодні 550 Читать новость на русском
Кріс Претт і Анна Феріс розлучаються
Кріс Претт і Анна Феріс розлучаються / E! Online

Нещодавно подружжя американських акторів Анна Феріс і Кріс Претт оголосили про розлучення. ЗМІ назвали кілька причин, чому їхній шлюб розвалився.

Як пише видання TMZ, Феріс і Претт розлучилися, бо мають різні погляди на майбутнє. Анна хоче традиційну родину із кількома дітьми. Натомість Кріс нібито не хоче більше мати нащадків.

Читайте також: Анджеліна Джолі і Бред Пітт хочуть скасувати розлучення, – ЗМІ

Джерело розповіло, що зірка "Вартових галактики" у найближчому майбутньому хоче присвятити себе кар'єрі, а не сім'ї. Кріс не може розриватися між зйомками та дружиною з дітьми.

Натомість Us Weekly пише, що пара розлучаться через роботу.

"Кріс став популярною кінозіркою, а Анна (останнім часом) не отримувала жодної великої роботи. Вона була відомішою на початку їхніх стосунків, а потім все змінилося", – каже інформатор.

У Претта й Феріс є 5-річний син Джек.

Кріс Претт і Анна Феріс розлучаються

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Голлівуд
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
сьогодні, 15:05 Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
Блог Соцмережі 233
Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
сьогодні, 14:30 Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
Тарас Березовець 506
Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
сьогодні, 12:04 Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
Юрій Бутусов 6162
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибрали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
Дмитро Бобрицький 3958
5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
сьогодні, 08:41 5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
Злой Одессит 2553
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук