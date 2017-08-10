Чому розлучаються Кріс Претт і Анна Феріс: ЗМІ назвали причини

Нещодавно подружжя американських акторів Анна Феріс і Кріс Претт оголосили про розлучення. ЗМІ назвали кілька причин, чому їхній шлюб розвалився.

Як пише видання TMZ, Феріс і Претт розлучилися, бо мають різні погляди на майбутнє. Анна хоче традиційну родину із кількома дітьми. Натомість Кріс нібито не хоче більше мати нащадків.

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Джерело розповіло, що зірка "Вартових галактики" у найближчому майбутньому хоче присвятити себе кар'єрі, а не сім'ї. Кріс не може розриватися між зйомками та дружиною з дітьми.

Натомість Us Weekly пише, що пара розлучаться через роботу.

"Кріс став популярною кінозіркою, а Анна (останнім часом) не отримувала жодної великої роботи. Вона була відомішою на початку їхніх стосунків, а потім все змінилося", – каже інформатор.

У Претта й Феріс є 5-річний син Джек.

Кріс Претт і Анна Феріс розлучаються