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Чому США не можуть нейтралізувати КНДР: думка експерта

20:21, сьогодні 649 Читать новость на русском
У США немає плану нейтралізації КНДР
У США немає плану нейтралізації КНДР / politrussia.com

Черговий спалах політичної кризи між США та Північної Кореї показує, що серед американських дипломатів немає осіб, здатних розв’язати конфлікт.

Так вважає експерт Інституту світової політики Михайло Бєлєсков.

На його думку, серед американської політичної еліти немає політика рівня Генрі Кесінджера, який став лауреатом Нобелівської премії за досягнення миру з В'єтнамом та пом'якшення військового протистояння з СРСР у 1970-х роках.

У США зараз немає сильних планів для розв'язання цього конфлікту. Зараз там обговорюють план "Подвійної заморозки". Один з його ініціаторів – екс-міністр оборони США Роберт Гейтс.

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Ця стратегія передбачає залучення до вирішення конфлікту Китаю, аби примусити Північну Корею припинити ракетні випробування, включно з ядерними. США беруть зобов’язання зменшити кількість військових навчань з Південною Кореєю.

Якщо цей план застосують, то немає цілковитої гарантії, що це знімить весь головний біль. Але проблема стане керованою,
– заявив експерт.

Експерт зазначив, що для вирішення північнокорейського питання адміністрації Трампа слід відновити з КНДР дипломатичні відносини. Однак наразі цього немає навіть у планах.

Теги: Новини політики США КНДР
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