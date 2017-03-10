Чому ставлення до переселенців різко погіршилось

Міністерство соціальної політики показало дослідження, дані якого підтверджують, що за останні три місяці в Україні різко погіршилось ставлення до переселенців.

За інформацією Міністерства соціальної політики переселенцям з окупанових територій усе важче знайти роботу і житло, а підтримки від місцевих щодня менше.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад півтора мільйона переселенців з Криму та Донбасу. Найбільше біженців зі Сходу прийняла прифронтова Харківщина. В цій області України ставлення до переселенців погіршилось найпомітніше.

Часто ЗМІ подають переселенців, як людей з іншими політичними поглядами, так, наче вони якісь шахраї, які не будуть платити за оренду помешкання. Ці стереотипи стають на заваді в подальшому пристосуванню переселенців,

– заявив переселенець з Горлівки Руслан Беретелі.

Проблеми в українців, які переїхали з Донбасу, такі ж, як і на початку війни – житло і робота. Єдиний позитив у тому, що держава нарешті надає соціальні гарантії.

Існують стереотипи щодо того, як переселенці зі Сходу винаймають квартиру, як помешкання розтрощують чи поводяться нечемно. Очевидно, були такі випадки, але їх одиниці. Не можна на всю групу це інтерпретувати,

– заявив співзасновник громадської ініціативи "Крим SOS" Алім Алієв.

Незалежно від регіону України, переселенці зі Сходу всюди стикаються з проблемами із пошуком помешкання. Проте існують непоодинокі випадки допомоги українцям. Зокрема, в Ужгороді переселенцям запропонували власноруч збудувати собі житло. Улітку будівлю старої котельні на умовах позики їм передала міська влада. Переселенці самі створили проект будівництва і уже передали його уряду.

Також на Херсонщині, де, здебільшого, локалізувались українці із Криму, півтора роки працював міський центр соціальних служб для сім’ї та молоді. Проект фінансував Євросоюз. Втім, місяць тому програма закінчилася і понад 30 соцпрацівників, які допомагали кримчанам, звільнили з роботи. Переселенці бояться, що їх кинули напризволяще. Відновити роботу центру може міська влада, соцпрацівники уже підготували відповідне звернення до мерії.

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