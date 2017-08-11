Чому Україні варто готуватись до великої війни: коментар Касьянова

Бажання глави Кремля Володимира Путіна розмістити системи протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з ЄС і Україною є тривожним.

10 серпня Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

За словами волонтера Юрія Касьянова у коментарі InfoResist, російські системи ППО у Білорусі на кордонах з Україною, фактично, вже працює. Адже ще у 2000 році Білорусь передала управління ракетними засобами Росії, бо не мала ресурсів утримувати це самотужки.

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"Якщо зараз вони (влада Білорусі, – "24") ратифікують на законодавчому рівні, тоді у них (у Росії, – "24") з'явиться вже юридичне обгрунтування для того, щоб використовувати цю систему ППО в разі війни з Україною, наприклад, або з НАТО", – зазначив волонтер.

Він зазначив, що не варто розцінювати дії Путіна як блеф, адже свого часу і Гітлер блефував, а потім цей "блеф" переріс у справжню війну.

У світовій політиці блеф він тоді, коли ти не відчуваєш, наприклад, коли Путін не відчуває силу почати війну – він блефує. Як тільки він відчує силу почати війну, вдалий момент, тоді він буде починати війну. Ось в чому казус. Ми не повинні думати над тим, блеф це, шантаж або щось ще. Ми повинні готуватися до війни. У нас немає іншого вибору. Або просто здатися,

– наголосив Касьянов.

Експерт вважає, що Росія не випадково зараз проводитиме масштабні військові навчання у Білорусі. Вони можуть перерости в акт агресії проти України.

За словами екс-прем'єра України Євгена Марчука, якщо Росія розмістить системи протиповітряної оборони на кордоні Білорусі з Україною, то це передбачає використання не тільки ракетних комплексів, а й винищувачів, потужних радарів та деяких компонентів повітряно-космічних військ.