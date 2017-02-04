Чому українські заповідні зони, які охороняє ЮНЕСКО, опинилися в небезпеці

Покарати винних у забудові заповідної зони Києво-Печерської лаври і Софії Київської – наразі неможливо.

Про це заявила заступник міністра культури Тамара Мазур.

Ці об'єкти – культурна спадщина, яку охороняє ЮНЕСКО. Тож будівництво хмарочосів поруч – заборонено. Незважаючи на це нові висотки виростають тут щороку. А законодавчі прогалини не дозволяють притягнути конкретних осіб до відповідальності.

Тож високопосадовці взялися за створення законопроекту, який визначить механізм виявлення злочину та посилить покарання за нього.

Ми працюємо над тим щоб створити механізм реалізації і дозволити не просто говорити про порушення, а мати механізм впливати на їх припинення, і притягати до відповідальності осіб, винних у таких правопорушеннях,

– заявила заступник міністра культури України Тамара Мазур.

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