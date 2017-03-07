15:29
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 14:00: Свідчення Росії в Гаазі. Адвокати Насірова оскаржили вирок
Випуск новин
14:46, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Чому в одружених людей виникає криза трьох років

14:11, сьогодні 605 Читать новость на русском
Через три роки у пари проходить
Через три роки у пари проходить "цукерково-букетний період" / Кадр з фільму

Дуже часто люди проживши три роки спільним подружнім життям опиняються на межі кризи. Психологи пояснюють цю проблему тим , що проходить так званий у народі "цукерково-букетний період" і починається розуміння буденності та рутини.

Також одною з причин є те, що чоловік з дружиною просто починають набридати один одному.

Третьою причиною, можна вважати, що у стані закоханості та романтичної захопленості пара на початку відносин не помічає недоліків один в одному. Але згодом, після 2-3 років "з очей падає пелена" і недоліки, які раніше були кумедними, милими і несуттєвими, починають дратувати і викликати невдоволення.

За статистикою 62% сімей, розлучаються саме у період від 6 місяців до 3-4 років.

Як подолати кризу та зберегти теплі і люблячі відносини?

1. Потрібно пам'ятати про те, що чоловіки відрізняються від нас, жінок, і говорити натяками з ними – тільки час втрачати. Потрібно говорити прямо і відкрито про те, чого ви чекаєте від чоловіка.

2. Незважаючи, що ви живете у шлюбі вже декілька років і романтика десь пропала, слід "освіжати" почуття, приємними та романтичними сюрпризами. Тоді чоловік згадає, що крім сварливої, домашньої жінки ви ще є і привабливою та цікавою коханою.

3. Слід зважати на те, що чоловік безумовно повинен приймати активну участь у вихованні дітей, але потрібно ставитись з розумінням до його втомленості після важкого робочого дня.

Кохайте та будьте коханими, а головне завжди поважайте думку один одного!

Любові всім!

Автор Неллі Лейпиш

Теги: Публікації LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Не беда, что Украиной правят сволочи...
сьогодні, 14:01 Не беда, что Украиной правят сволочи...
Дмитро Бєлобров 550
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
сьогодні, 12:36 Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
2634
Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
сьогодні, 12:00 Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
Борис Немировський 952
Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
сьогодні, 10:01 Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
Володимир Шередега 746
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 1852
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук