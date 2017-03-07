Чому в одружених людей виникає криза трьох років

Дуже часто люди проживши три роки спільним подружнім життям опиняються на межі кризи. Психологи пояснюють цю проблему тим , що проходить так званий у народі "цукерково-букетний період" і починається розуміння буденності та рутини.

Також одною з причин є те, що чоловік з дружиною просто починають набридати один одному.

Третьою причиною, можна вважати, що у стані закоханості та романтичної захопленості пара на початку відносин не помічає недоліків один в одному. Але згодом, після 2-3 років "з очей падає пелена" і недоліки, які раніше були кумедними, милими і несуттєвими, починають дратувати і викликати невдоволення.

За статистикою 62% сімей, розлучаються саме у період від 6 місяців до 3-4 років.

Як подолати кризу та зберегти теплі і люблячі відносини?

1. Потрібно пам'ятати про те, що чоловіки відрізняються від нас, жінок, і говорити натяками з ними – тільки час втрачати. Потрібно говорити прямо і відкрито про те, чого ви чекаєте від чоловіка.

2. Незважаючи, що ви живете у шлюбі вже декілька років і романтика десь пропала, слід "освіжати" почуття, приємними та романтичними сюрпризами. Тоді чоловік згадає, що крім сварливої, домашньої жінки ви ще є і привабливою та цікавою коханою.

3. Слід зважати на те, що чоловік безумовно повинен приймати активну участь у вихованні дітей, але потрібно ставитись з розумінням до його втомленості після важкого робочого дня.

Кохайте та будьте коханими, а головне завжди поважайте думку один одного!

Любові всім!

Автор Неллі Лейпиш