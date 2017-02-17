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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Чому в Україні досі офіційно не визнали війну війною: думки експертів

17:23, сьогодні 281

Чим далі від початку війни, тим більше дискусій про те, який статус повинні мати окуповані території, хто агресор та хто нестиме відповідальність за розв'язання війни.

Колишній член мінської контактної групи Роман Безсмертний вважає, що військовий стан треба було ввести ще 3 роки тому. Тоді цього не зробили, а зараз це життєво необхідно.

Як не дивно, та українська влада не має єдиної позиції з приводу агресії на Донбасі. Президент на міжнародних зустрічах говорить про війну, але мовчить, коли його підлеглі називають окупацію ефективним контролем. Верховна Рада ухвалює постанову про збройну агресію Росії і тимчасово окуповані території. Але вперто не хоче ухвалити відповідного закону.

Міністр енергетики Ігор Насалик ще до призначення їздив домовлятися з бойовиками про торгівлю вугіллям і до сьогодні разом з прем'єром запевняє: торгівлі з ОРДЛО альтернативи немає. А міністерство з питань тимчасово окупованих територій взагалі вважають Донбас не окупованим.

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В той же час у Міністерстві закордонних справ та Мінюсті, відомствах, які мають готувати проти Росії позови, Донбас окупованим називають. І переконані, що цей статус треба узаконити нашому парламенту.

Виходить, що вся державна вертикаль як лебідь, рак і щука. Парламентська більшість, яка сформувала Уряд, не має з ним навіть узгодженої позиції з приводу статусу Донбасу. Та й в самому Уряді ліва рука робить одне, а права – зовсім інше. Наприклад прем'єр підписує план реінтеграції Донбасу, а міністр юстиції вважає, що без деокупації не може бути й мови про повернення в склад України означених територій.

Такі розбіжності повз європейських партнерів не проходять. Якщо в самій Україні третій рік не можуть вирішити чи окупувала інша держава її територію, то чому європейський бізнес має продовжувати санкції втрачаючи мільярдні прибутки. Якщо Україна хоче їх продовження і через рік, то повинна визначитись, а не гратися з Росією у "гібридну війну".

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Однак з таким ставленням українських можновладців Росія уникне відповідальності – вважає суддя Міжнародного Кримінального Трибуналу по колишній Югославії Володимир Василишин. Ті позови, які Україна подала до міжнародного суду по Криму і Донбасу навіть у випадку виграшу не зобов'яжуть агресора до відповідальності. Адже у позові Росію зобов'язують відповісти лише за порушення прав людини та фінансування тероризму.

Однак сьогодні таку претензію не тільки не подано до міжнародних судів. Її не навіть не почали розробляти, каже правознавець-міжнародник. Натомість, фінансово зацікавлені групи, які торгують з Росією, розпалили в державі дискусію: чи визнавати Донбас окупованим. Хоча для визнання цього факту є всі підстави. Вони викладені в законопроекті віце-спікера парламенту Оксани Сироїд.

Замість того, щоб назвати війну війною, українська влада підганяє законодавство під вигідні для Росії і тих, хто з нею торгує, рамки.

Колишній член мінської контактної групи, наполягає, що Україна має ввести військовий стан у двох областях. Тоді припиняться маніпуляції, як в Україні так і на міжнародному рівні. Тоді відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях нестиме Росія. В тому числі і за долю мирного населення.

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Замість того, щоб покласти всю відповідальність за злочини на Росію, українська влада допомагає їй покарання уникнути. І триває це ще з підписання "такзваних" мінських домовленостей.

Європа готова платити за дії окупанта, а Україні пропонують з цим покірно погодитись. Відчуваючи мовчазну незгоду країни з таким розвитком подій українська влада намагається обвинуватити у зраді тих, хто наполягає на визнанні окупації Донбасу. Політична еліта продовжує вірити, що на Донбасі все само розсмокчеться і вирішиться.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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