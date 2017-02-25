Чому варто додати до свого раціону кунжут: переконливі причини

Медики зазначають, що кунжут допоможе зберегти талію стрункою, а також позбавитися від зайвих кілограмів.

Кунжут важко назвати низькокалорійним – у 100 грамах насіння міститься понад 560 кілокалорій. Втім, насіння кунжуту корисне для фігури та здоров’я.

Ось декілька причин, чому варто додати кунжут у свій щоденний раціон.

Профілактика раку

Науковці довели, що кунжут позитивно впливає на кровоносну систему організму, забезпечуючи людині міцний імунітет та захист від ракових клітин. Якщо людина схильна до онкологічних захворювань, медики радять додати кунжут до раціону.

Нормалізація рівня холестерину у крові

Насіння кунжуту збагачені олеїновою кислотою, яка у свою чергу здатна вплинути на холестеринові клітини. Таким чином зайві клітини покинуть кровоносні судини, а необхідні – залишаться.

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Здоров’я кісток та суглобів

У насінні кунжуту багато кальцію і засвоюється він значно швидше, ніж від молока чи інших продуктів, що містять кальцій.

Здорові шкіра, волосся та нігті

Оскільки в кунжуті чимало жирів, його насіння допоможуть зміцнити волосся, покращити стан шкіри, зняти подразнення та зволожити її зсередини. Також насіння дбає про міцність нігтів.

Обмін речовин та схуднення

Незалежно від того, чи будете ви вживати насіння кунжуту або пити кунжутну олію, вже через тиждень обмін речовин помітно пришвидшиться, а зайві сантиметри почнуть "танути" на очах.