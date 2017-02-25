15:37
25 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики
Вєсті Кремля
21:55, 24 лютого
Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA
19:45, 24 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 13:00: Адміністратори
Випуск новин
13:59, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Чому варто додати до свого раціону кунжут: переконливі причини

15:29, сьогодні 59
Користь кунжуту
Користь кунжуту / healthrocks.org

Медики зазначають, що кунжут допоможе зберегти талію стрункою, а також позбавитися від зайвих кілограмів.

Кунжут важко назвати низькокалорійним – у 100 грамах насіння міститься понад 560 кілокалорій. Втім, насіння кунжуту корисне для фігури та здоров’я.

Ось декілька причин, чому варто додати кунжут у свій щоденний раціон.

Профілактика раку

Науковці довели, що кунжут позитивно впливає на кровоносну систему організму, забезпечуючи людині міцний імунітет та захист від ракових клітин. Якщо людина схильна до онкологічних захворювань, медики радять додати кунжут до раціону.

Нормалізація рівня холестерину у крові

Насіння кунжуту збагачені олеїновою кислотою, яка у свою чергу здатна вплинути на холестеринові клітини. Таким чином зайві клітини покинуть кровоносні судини, а необхідні – залишаться.

Читайте також: Що не можна розігрівати у мікрохвильовій печі: неочікуваний список продуктів

Здоров’я кісток та суглобів

У насінні кунжуту багато кальцію і засвоюється він значно швидше, ніж від молока чи інших продуктів, що містять кальцій.

Здорові шкіра, волосся та нігті

Оскільки в кунжуті чимало жирів, його насіння допоможуть зміцнити волосся, покращити стан шкіри, зняти подразнення та зволожити її зсередини. Також насіння дбає про міцність нігтів.

Обмін речовин та схуднення

Незалежно від того, чи будете ви вживати насіння кунжуту або пити кунжутну олію, вже через тиждень обмін речовин помітно пришвидшиться, а зайві сантиметри почнуть "танути" на очах.

via GIPHY

Теги: Здоров'я Здорове харчування LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Росія знайшла новий спосіб тиснути на Україну
сьогодні, 14:01 Росія знайшла новий спосіб тиснути на Україну
Дмитро Снєгирьов 4834
Будни министров
сьогодні, 11:16 Будни министров "ЛНР": жил, работал, исчез ночью
Ольга Черненко 2673
Учитесь улыбаться незнакомцам!
сьогодні, 08:45 Учитесь улыбаться незнакомцам!
Ілля Кенігштейн 919
Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
24 лютого, 22:15 Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
Ольга Черненко 2550
В очікуванні на
24 лютого, 21:13 В очікуванні на "Оскар": топ призабутих фільмів, які не залишать вас байдужими
Тетяна Бучок 835
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук