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Чому варто ходити пішки: переконливі причини

21:03, сьогодні 960 Читать новость на русском
Користь від прогулянок
Користь від прогулянок / s.eatthis-cdn.com

Звичайна ходьба може бути набагато кориснішою, ніж ви могли уявити.

Лікарі в один голос твердять, що регулярні прогулянки – це дуже корисно для організму. І ось чому.

Спалюєш калорії

В середньому за півгодини швидкої ходьби можна спалити 150 калорій. Тому не варто думати про зайве печиво чи цукерку, адже воно просто "згорить", коли ви, до прикладу, відмовитесь від громадського транспорту та дійдете додому пішки.

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Відпочинок

Прогулянки та власне ходьба – чудовий антидепресант для організму. Прогулянки розслабляють та налаштовують на позитивний лад. Особливо, якщо прогулятись по великому парку або навіть по лісі.

via GIPHY

Тонус м'язів

Лише 30 хвилин в день – і м'язи ваших ніг у чудовій формі. Для ще кращого результату можна додати трохи вправ і це все, що потрібно аби тримати своє тіло у тонусі.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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