Чому варто вживати цитрусові: цікаві факти

Цитрусові корисні тим, що вони є відмінним джерелом вітаміну С та завжди допомагають стимулювати імунітет і вберегти здоров'я в період застуди і грипу.

У Medic.ua розповіли 8 причин, чому варто додати цитрусові в свій раціон.

Цитрусові – джерело клітковини

За рекомендаціями, жінкам необхідно вживати не менше 25 грамів клітковини щодня, а цитрусові тут можуть стати найкращими помічниками. В одному апельсині міститься до 2,3 грама, а в мандарині – до 1,6 грама клітковини. Клітковина, що міститься в цитрусових, допомагає знизити рівень холестерину в крові і контролювати рівень глюкози.

Також продукти з великим вмістом клітковини допоможуть вам довше відчувати себе ситим, тому це просто ідеальний перекус для тих, хто дотримується дієти.

Цитрусові корисні для серця

Цитрусові містять флавоноїди і рослинні сполуки, що сприяють зміцненню здоров'я серця. Червоний грейпфрут, який містить багато антиоксидантів, допомагає знизити рівень «поганого» холестерину і тригліцеридів в крові. Вітамін С також пов'язаний зі зменшенням ризику серцево-судинних захворювань.

Проте, якщо ви приймаєте препарати для зниження рівня холестерину, – цитрусові вам протипоказані, адже вони навпаки знижують ефективність препаратів.

Цитрусові мають низький глікемічний індекс

Якщо говорити простіше, низький глікемічний індекс означає, що цитрусові не будуть збільшувати рівень цукру в крові так, як це робитимуть інші продукти. Апельсин, до прикладу, має індекс 45 з 100, грейпфрут - 25. Для порівняння, родзинки мають індекс 64, а білий рогалик – 72.

Цитрусові допомагають одужати

Ні для кого не секрет, що цитрусові забезпечують необхідну дозу вітаміну С (в апельсині міститься 50 мг, в грейпфруті – 38 мг, а в лимоні 30 мг). Навіть якщо вітамін С не допомагає подолати застуду, він може зменшити її тривалість і тяжкість симптомів.

Цитрусові – джерело калію

Калій асоціюється в першу чергу з бананами. Але не варто забувати, що цитрусові також є відмінним джерелом цього мінералу, який має важливе значення для регулювання рідинного і мінерального балансу в організмі, а також відповідає за скорочення м'язів. Калій також допомагає вимивати натрій з організму.

Цікаво, що вживання великої кількості цитрусових знижує ризик інсульту на 21%.

Цитрусові допомагають засвоювати інші поживні речовини

Вживання цитрусових може допомогти вам отримати більше користі від інших продуктів. Вітамін С підвищує життєздатність катехінів, антиоксидантів, що містяться в зеленому чаї. Цитрусові також допомагають засвоювати залізо, мінерал, корисний для вашої імунної системи, і допомагають організму виробляти червоні кров'яні клітини.

Рекомендується поєднувати вживання цитрусових з багатими на залізо продуктами, наприклад, із зеленню, рибою, птицею або м'ясом.

Цитрусові зволожують

Як багато інших овочів та фруктів, цитрусові мають високий вміст води. У апельсинах міститься близько 87% води, а в грейпфрутах – 88%. Додаючи в раціон цитрусові, ви можете уникнути зневоднення. Також, багаті на воду продукти містять мало калорій.

Цитрусові омолоджують шкіру

Ще одна причина додати більше цитрусових в ваш раціон – корисні властивості для вашої шкіри. Вітамін С відіграє важливу роль у виробництві колагену, що допомагає вашій шкірі виглядати еластичною і гладкою.

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